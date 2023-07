Simone Giunta nuovo coach della Star Voley Bisceglie

Sarà Simone Giunta, originario di Mesagne, il nuovo allenatore della Star Volley Bisceglie che prenderà parte al prossimo campionato di Serie B2 femminile.

Giunta, classe 1983, ha cominciato ad allenare nel 2007 a Mesagne, con il vivaio, fino ad assumere la guida della prima squadra di B2 nel 2013 e a svolgere l’incarico di viceallenatore a Cutrofiano fra A2 e B1. Nell’ultima annata ha condotto Francavilla alla promozione dalla B2 alla B1.

«Sono molto contento di guidare la Star Volley. La società mi ha cercato in questi anni e non nascondo di essere rimasto particolarmente colpito dall’enorme entusiasmo e dalla grande voglia di fare che ho subito riscontrato da parte di questo gruppo dirigenziale» ha commentato coach Giunta. «Abbiamo costruito un roster di tutto rispetto se consideriamo le aspettative in termini di livello medio della B2. Cercheremo di portare sul campo, nel corso della partita, tutto impegno e l’abnegazione che ci contraddistingueranno nel lavoro quotidiano, allo scopo di centrare quello che in fondo è l’obiettivo di ogni settimana. Daremo il massimo, ne sono certo, per affrontare e superare le insidie di questa affascinante categoria».

Idee chiare, pochi fronzoli, una grande certezza: l’importanza del sostegno dei tifosi sugli spalti. «Giocare al cospetto di un pubblico numeroso è un desiderio che si potrà realizzare solo mettendocela tutta ogni giorno in palestra, costruendo un’identità forte» ha osservato il trainer della Star Volley Bisceglie.

La società ringrazia e saluta coach Marcello Sarcinella, che ha guidato la squadra nella stagione sportiva appena trascorsa raggiungendo un lusinghiero terzo posto in classifica.