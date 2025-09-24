Si separano le strade di Virtus Bisceglie e mister Strippoli

“Ettore Strippoli non è più l’allenatore della Virtus Bisceglie. Le strade del club biancazzurro e del tecnico coratino si separano dopo tre giornate del campionato di Promozione, nelle quali il team biscegliese non ha raccolto punti, conquistando invece un pari esterno nell’andata del primo turno di Coppa Italia Dilettanti”. Lo riferisce in una nota uscita questa mattina lo stesso club.

L’andamento negativo di questo avvio di stagione (tre sconfitte in altrettante gare e ultimo posto nel girone A) ha inevitabilmente influito nella scelta definitiva del cambio di guida tecnica. “La società ringrazia mister Strippoli per l’impegno profuso e il lavoro svolto in queste settimane. Il nominativo del nuovo timoniere – concludono – biancazzurro sarà comunicato a stretto giro”.