Si separano le strade di Binetti e Unione Calcio Bisceglie

Il rapporto tra Sebastiano Binetti e l’Unione Calcio Bisceglie si interrompe. Entrato a far parte del settore giovanile del club sin dalla fondazione nel 2012, Binetti è arrivato a debuttare in prima squadra contro il Grottaglie nella stagione 2015/2016, per poi affermarsi rapidamente come uno dei migliori interpreti della nostra cantera.

Emblema del progetto Unione, che lo ha visto vestire la maglia azzurra dalla categoria Giovanissimi sino ad indossare la fascia di capitano della prima squadra, è stato da subito nel cuore del centrocampo e dello spogliatoio azzurro e così per oltre un decennio.

“In tutti questi anni, Seba è stato, senza dubbi, simbolo dell’Unione.”, ha dichiarato il direttore generale dell’Unione Calcio Leonardo Pedone. “Ha sempre incarnato i valori azzurri sul campo con orgoglio, affermandosi come calciatore, tanto da assumere la responsabilità della fascia da capitano, e, parallelamente al percorso calcistico, come studente e professionista. Ci dispiace enormemente perdere un ragazzo con quelle qualità umane e professionali, ma abbiamo scelto di rispettare e supportare la sua decisione, trovando un accordo consensuale. A nome di tutta la Società voglio ringraziare Sebastiano per lo straordinario impegno profuso, con lealtà ed orgoglio in questi anni per l’Unione. Siamo convinti che questo sia solo un momentaneo arrivederci, non certamente di un addio alla Famiglia Unione”.

