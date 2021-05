Si separano le strade della Diaz e mister Di Chiano

La Diaz cambia guidata tecnica comunicando ufficialmente la conclusione del rapporto con Giuseppe Di Chiano.

“Dopo quattro anni abbiamo deciso, reciprocamente, di prendere strade diverse – dichiara il presidente biancorosso Giuseppe Cortellino – e lo abbiamo fatto consapevoli che nel periodo vissuto insieme la Diaz ha compiuto un enorme salto di qualità. Un club capace di passare dal campionato regionale a sfiorare i playoff promozione in A2, dopo aver ottenuto il miglior piazzamento nella storia della Diaz. Con mister Di Chiano abbiamo fatto un percorso di crescita, al tempo stesso la Diaz è stato un luogo ideale per consentirgli di ritornare a mostrare tutto il suo valore e la capacità indiscusse. Al mister Di Chiano – conclude Cortellino – auguriamo le migliori fortune per il proseguo della carriera”.