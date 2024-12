Si inaugura nel centro cittadino il Bisceglie Point

Sarà presentato domani, 14 dicembre alle ore 12, in Piazza San Francesco, il Bisceglie Point, uno spazio pensato per il periodo natalizio e dedicato a tutti coloro i quali vorranno acquistare un regalo per amici e familiari (o, perché no, anche per se stessi) a tema Bisceglie Calcio.

All’inaugurazione sarà presente l’intera squadra nerazzurro stellata, protagonista di un periodo positivo in campionato e pronta a proseguire la serie vincente nella gara in programma domenica contro il Manduria.

Il Bisceglie Point sarà aperto tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 21: saranno messe in vendita maglie da gioco, abbigliamento e oggettistica rappresentativi del club, il tutto dedicato non solo agli appassionati nerazzurri, ma anche a chi vuole avvicinarsi ai colori della gloriosa società stellata. La Società ringrazia il Comune di Bisceglie per la preziosa collaborazione.