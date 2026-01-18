Si chiude con un sorriso il girone d’andata della Star Volley / CLASSIFICA

Si chiude con una vittoria per 3-0 il girone d’andata della Star Volley che nel primo match casalingo dell’anno supera agevolmente il Casal de’ pazzi Roma riscattando immediatamente la sconfitta contro il Vesuvio Oplonti.

Inizio di gara molto equilibrato con le giovanissime avversarie brave a rispondere colpo su colpo alle iniziative biscegliesi e capaci di mettere la testa avanti sul punteggio di 8-9. Star Volley, però, alza la qualità del proprio gioco e con un parziale di 4-0 prende il comando delle operazioni trovando anche il +5 grazie all’ace di Ndoj. Le ospiti, tuttavia, dimostrano grande carattere replicando con una striscia di cinque punti consecutivi che vale l’aggancio a quota 15. La gara, però, vive di strappi ed è nuovamente la squadra di casa a costruire un parziale di 5-0 che sposta definitivamente il primo set in favore di Star Volley che con il servizio vincente di Civardi e l’attacco di Bausero chiude sul 25-16 portandosi in vantaggio. L’1-0 dà fiducia alle ragazze di coach Guadalupi che partono fortissimo nel secondo set toccando il +5 (10-5). Romane comunque sempre in partita e brave a ricucire sino al -1 (11-10) ma la maggior esperienza ed il tasso tecnico delle biscegliesi prevalgono con il trascorrere dei minuti e così le padrone di casa trovano il raddoppio in virtù del 25-18 con il quale si va al nuovo cambio campo. Nonostante il doppio svantaggio Casal de’ pazzi parte meglio nel terzo parziale sorprendendo Star Volley che si trova costretta ad inseguire di quattro lunghezze. Il momento di sbandamento delle biscegliesi, tuttavia, dura pochissimo e l’efficacia a muro di Ndoj unita all’ottimo servizio di Bausero consentono alle padrone di casa di ribaltare l’andamento del set e a indirizzare definitivamente la contesa. L’ultimo sussulto d’orgoglio delle laziali vale l’aggancio sul 21-21 ma nel momento decisivo le nerofucsia mantengono i nervi saldi chiudendo la pratica grazie al 25-23 che vale il definitivo 3-0.

Grazie al successo conquistato, il decimo stagionale, Star Volley chiude il girone d’andata con l’ottimo bottino di 29 punti. Ora il campionato si ferma per un paio di settimane prima di lasciare spazio all’impegnativo girone di ritorno che vedrà le nerofucsia iniziare la lunga corsa verso i playoff dalla sfida casalinga contro l’Arzano prevista il prossimo 7 febbraio. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

