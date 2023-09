Si chiude con il “Memorial Scalera” il precampionato dei Lions

Manca sempre meno all’esordio in campionato dei Lions Basket Bisceglie, previsto domenica 1 ottobre contro la corazzata Ruvo, e per arrivare al top della condizione all’appuntamento la compagine biscegliese chiude il proprio precampionato disputando al PalaBalestrazzi di Bari il “Memorial Andrea Scalera”.

Quattro le squadre partecipanti che si daranno battaglia nella manifestazione organizzata dai padroni di casa dell’Adria Bari. I Lions scenderanno in campo questa sera alle ore 18 contro la Dinamo Brindisi, formazione che milita nel campionato di Serie B interregionale e che può contare su un roster di buonissimo livello nel quale trovano spazio l’ex nerazzurro Luigi Brunetti, transitato a Bisceglie nella stagione 2011-2012, il playmaker Andrea Procopio e la guardia svedese Drammeh. In caso di vittoria, i ragazzi di coach Fabbri tornerebbero in campo sabato pomeriggio alle ore 19 per affrontare la vincente dell’altra semifinale in programma tra i padroni di casa e Canosa.

Un quadrangolare di assoluto livello attende dunque i biscegliesi, desiderosi di chiudere al meglio la fase di preparazione e approcciare nel miglior modo possibile la stagione alle porte. (FOTO: GIORGIA ESPOSITO)