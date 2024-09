Si apre la Coppa Italia di Eccellenza per Bisceglie ed Unione Calcio

Dopo le prime due gare di campionato nelle quali hanno entrambe raccolto un punto pareggiando per 1-1 nel derby di domenica scorsa, comincia l’avventura in Coppa Italia di Eccellenza di Bisceglie ed Unione Calcio mpegnate rispettivamente oggi e domani nelle gare d’andata del primo turno.

Apre il programma il Bisceglie che, stasera alle ore 20, si reca sul campo del Barletta in una sfida dall’alto coefficiente di difficoltà. I biancorossi, infatti, partono con i favori del pronostico avendo confermato anche in campionato le attese della vigilia conquistando 6 punti nei primi 180 minuti della stagione. I nerazzurri, invece, hanno iniziato con il freno a mano tirato non riuscendo a centrare la prima vittoria stagionale. Per l’esordio in Coppa Italia, però, il tecnico Scaringella potrà contare sui due nuovi acquisti arrivati ad inizio settimana ovvero il ritorno dell’attaccante Palazzo (leggi qui) e del giovanissimo terzino destro Muciaccia (leggi qui). L’obiettivo in casa nerazzurra è certamente quello di mantenere il bilico il risultato in vista del match di ritorno in programma giovedì 19 settembre. Dal punto di vista logistico la società del presidente Racanati ha emesso una nota ufficiale avvisando i propri tifosi che, a seguito delle misure indicate dalla Questura, sarà possibile acquistare i tagliandi del match esclusivamente entro le ore 13 di oggi, presso i punti vendita biscegliesi aderenti al circuito “Vivaticket” e il botteghino dello stadio “Puttili” di Barletta.

Domani pomeriggio alle ore 15.30 sarà invece la volta dell’Unione Calcio, impegnata tra le mura amiche contro il Molfetta in un altro confronto che si preannuncia combattuto ed equilibrato. Le due squadre arrivano alla sfida dopo un avvio di campionato difficile nel quale l’Unione ha conquistato solo un pareggio ed il Molfetta addirittura due sconfitte perdendo entrambe contro il Barletta in questo inizio di stagione. Anche il tecnico Monopoli potrà contare su un nuovo innesto infatti la dirigenza azzurra ha optato per un rinforzo di peso nel reparto arretrato ufficializzando l’esperto difensore Roberto Miano (leggi qui), un’operazione volta a dare stabilità alla retroguardia apparsa in difficoltà dal punto di vista numerico a seguito di alcuni infortuni. Per l’Unione Calcio l’obiettivo è sicuramente quello di provare a sfruttare il fattore campo per provare a guadagnare un vantaggio in vista della gara di ritorno in programma il prossimo 19 settembre. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)