Sfide ai fanalini di coda per Bisceglie e Unione Calcio

Terzo appuntamento stagionale per le due portacolori cittadine impegnate nel campionato di Eccellenza, Bisceglie ed Unione Calcio, che domani pomeriggio alle ore 15.30 scendono in campo rispettivamente contro Vigor Trani e Polimnia.

Trasferta sul neutro del “San Pio” di Bari per i nerazzurri di mister Cinque, desiderosi di proseguire la marcia a punteggio pieno approfittando del confronto con una formazione ancora ferma a quota 0 punti dopo centottanta minuti di gioco. I tranesi, infatti, hanno ceduto in questo avvio di campionato sia nel match d’esordio contro il Manfredonia, perso tra le mura amiche con il punteggio di 1-6, sia nella trasferta di San Marco dello scorso fine settimana, terminata 2-0 in favore dei garganici. Completamente opposto il cammino di Di Rito e compagni che proveranno in tutti i modi ad approcciare al meglio la gara per rispettare il pronostico della vigilia e mantenere il comando della graduatoria.

Appuntamento contro l’altro fanalino di coda del torneo per l’Unione Calcio che attende al “Di Liddo” la visita del Polimnia, formazione anch’essa ferma al palo dopo le prime due giornate. La formazione di Polignano, neopromossa, sta ancora prendendo confidenza con la categoria ma nel corso delle prime due sfide disputate ha saputo mettere in difficoltà gli avversari di turno cedendo di misura sia all’esordio contro il San Marco che nel successivo incontro con il San Severo, disputatosi in terra foggiana domenica scorsa. Dal canto loro, gli uomini di mister Rumma cercano l’immediato riscatto dopo la sconfitta patita per mano del Borgorosso Molfetta lo scorso weekend. Uno stop maturato a causa del pessimo approccio alla partita degli azzurri, un difetto che ha caratterizzato l’avvio di torneo della compagine del presidente Pedone, passata in svantaggio anche nel match d’esordio con il Corato. L’auspicio è quello di poter correggere questo aspetto fin dalla gara di domani in modo tale da conquistare l’intera posta in palio e rilanciarsi in classifica.

Vigor Trani-Bisceglie sarà diretta da Daniele Consales della sezione di Foggia coadiuvato dagli assistenti Gianmarco Sorgente e Francesco Santoro di Taranto mentre per Unione Calcio-Polimnia l’arbitro designato è Fabrizio Consales di Foggia, il quale sarà assistito da Gianluca D’Aniello e Cosimo De Stena di Molfetta. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)