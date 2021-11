Sfida salvezza per il Bisceglie Calcio, al “Ventura” arriva il Rotonda

Dopo aver frenato la capolista, il Bisceglie Calcio si prepara a vivere un trittico di sfide salvezza senza soluzione di continuità. La prima di queste è il match in programma al “Ventura”, domani pomeriggio alle ore 15, contro il Rotonda e valevole per la dodicesima giornata del girone H di Serie D.

Le due squadre sono separate da una sola lunghezza in graduatoria, 13 punti per i biscegliesi contro i 12 dei lucani, ed arrivano a questo scontro diretto in un buon momento di forma. In particolare, il Rotonda nelle ultime cinque giornate ha collezionato quattro vittorie ed una sola sconfitta, quella patita per 2-0 sul campo dell’Altamura. Nell’ultimo turno la formazione potentina ha superato tra le mura amiche il Nola grazie ad un gol del solito Ferreira, vera rivelazione del torneo con ben otto centri già realizzati. Proprio le reti del bomber brasiliano hanno consentito ai lucani di smentire i pronostici della vigilia, che annoverano la squadra fra le candidate più accreditate alla retrocessione anche in virtù della pesante penalizzazione comminatagli ad inizio stagione. Il Rotonda, infatti, ha cominciato il campionato con un pesante -8 in classifica, ma i gol a raffica di Ferreira uniti ad una brillante fase difensiva, la migliore del torneo con sole otto reti concesse, hanno permesso ai lucani di annullare l’handicap già alla sesta giornata. Sarebbero quindi già venti i punti raccolti dagli avversari di giornata dei nerazzurri, una quota che permetterebbe loro di sentir profumo d’alta classifica anziché navigare nei bassifondi della graduatoria.

Mister Rufini ha preparato la sfida conscio delle grandi qualità degli avversari e può disporre di tutti gli effettivi ad eccezione di Carbone e del lungodegente Crisci. Inutile rimarcare la massima attenzione che Urquiza e i suoi compagni di reparto dovranno mantenere per tutto l’arco dei novanta minuti per contenere le iniziative di Ferreira ma oltre al brasiliano la retroguardia neroazzurra dovrà prestare attenzione anche all’ex di turno Andrea Bottalico, perno inamovibile del centrocampo biancoverde. Dall’altro lato del campo occorrerà una prestazione di alto livello degli attaccanti per provare ad impensierire una formazione che concede davvero molto poco agli avversari.

L’incontro tra Bisceglie e Rotonda sarà diretto dall’arbitro Davide Galiffi di Alghero coadiuvato dagli assistenti Domenico Castaldo di Frattamaggiore e Ernesto Dell’Isola di Sapri. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)