Sfida alle seconde in classifica per Sportilia e Star Volley

Continua senza sosta il campionato delle due portacolori della pallavolo cittadina, Sportilia Volley e Star Volley, impegnate questo pomeriggio nei match validi rispettivamente per la settima giornata del torneo di Serie B2 e il quarto turno di Serie C.

Appuntamento casalingo per le biancazzurre di coach Nuzzi, ultime in classifica e reduci dalla sconfitta al tiebreak contro Pagliare nella quale hanno però conquistato il primo storico punto in Serie B2. Al PalaDolmen, alle ore 19, arriva però un avversario ostico, la vice-capolista Futura Teramo, ancora imbattuta in campionato e capace di raccogliere ben quattordici dei quindici punti a disposizione. Un roster di grande qualità quello delle abruzzesi che, nonostante la giovane età delle giocatrici, punterà a fare bottino pieno per non perdere contatto dalla vetta della graduatoria occupata da Corridonia. In casa Sportilia c’è voglia di stupire e dare continuità ai buoni segnali mostrati nella trasferta in terra marchigiana dello scorso weekend. Un’altra ottima notizia per il team biscegliese è il pieno recupero di atlete importanti per la squadra come Di Reda, Ottomano e Lo Basso oltre al ritorno in campo di Piera Losciale mentre restano da valutare le condizioni dell’opposto Panza, la quale nell’ultimo match ha subito una lieve distorsione che però non dovrebbe pregiudicare il suo impiego. Alla vigilia di questo incontro, la società ha inoltre comunicato la rescissione contrattuale della centrale Francesca Telesca che saluta il gruppo senza essere riuscita ad esordire a causa dei problemi fisici ai polpacci che l’hanno colpita in questo avvio di stagione. La partita tra Sportilia Volley e Futura Teramo sarà diretta dagli arbitri Giuseppe Mastronicola e Raffaella Ayroldi.

Un’ora prima delle concittadine, alle ore 18, una nuova trasferta a Bari attende invece la Star Volley, impegnata sul campo dell’Asem Bari e a caccia di altri tre punti per mantenere la testa della classifica del massimo campionato regionale. Il match odierno, infatti, rappresenta la sfida al vertice del torneo e un’ulteriore vittoria delle nerofucsia di coach Maggialetti permetterebbe loro di allungare le distanze nei confronti delle padrone di casa, attualmente seconde in graduatoria a due lunghezze dalle biscegliesi. Da sottolineare la splendida iniziativa alla quale ha aderito la Star Volley in settimana, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in ricordo dell’arbitro Federica De Luca uccisa nel 2016 assieme al figlio. Il confronto fra Asem Bari e Star Volley Bisceglie sarà diretto dagli arbitri Magno e Lagonigro.