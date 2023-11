Sesta sconfitta in campionato per i Lions Bisceglie / CLASSIFICA

Sesta sconfitta in campionato per i Lions Bisceglie in appena 8 giornate di campionato di Serie B nazionale Old Wild West, con il netto K.O. rimediato in trasferta a Conegliano, domicilio di San Vendemiano.

I nerazzurri perdono pesantemente, approcciando male all’incontro, cominciando con un parziale di 10-2, e non riuscendo a trovare la giusta collocazione in campo, sprofondando fino al -24 a metà secondo quarto. Al rientro dagli spogliatoi i ragazzi di coach Fabbri hanno una reazione d’orgoglio che li porta sul 57-40, ma la grande prestazione dei padroni di casa dall’arco, con ben 13 canestri dalla lunga distanza, permette loro di gestire, fino al 70-54 finale, che condanna alla sesta sconfitta in campionato i Lions; e che lancia un nuovo tema, quello delle palle perse, ben 20 durante l’arco del match.

SAN VENDEMIANO-LIONS BISCEGLIE 84-58

San Vendemiano: Calbini 14, Gluditis 11, Oxilia 6, Cacace 8, Chiumenti 7, Zacchigna 13, Gatti 11, Di Emidio 5, Vettori 5, Perin 4, Ragazzini. N.e.: Tomasini. All.: Carrea.

Lions Bisceglie: Chessari 11, Chiti 2, Abati Tourè 4, Cepic 16, Dip 4, Ouandie 9, Ragusa 7, Maralossou 5, Saladini, Turin. All.: Fabbri.

Arbitri: Nonna di Milano e Quadrelli di Santa Maria Hoè (Lecco).

Parziali: 24-13; 50-26; 68-45.

Note: nessun uscito per cinque falli.

Tiri da due: San Vendemiano 16/30, Bisceglie 16/34.

Tiri da tre: San Vendemiano 13/30, Bisceglie 5/20.

Tiri liberi: San Vendemiano 13/16, Bisceglie 11/15.

Rimbalzi: San Vendemiano 34, Bisceglie 32.

Assist: San Vendemiano 16, Bisceglie 10.

