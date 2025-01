Servizio Civile con il Bisceglie Rugby, ecco come presentare domanda / DETTAGLI

Svolgere il Servizio Civile in ambiente sportivo fatto di valori sani e con la possibilità di coltivare la propria passione. Una possibilità che nel 2025 mette a disposizione il Bisceglie Rugby, realtà dove si potrà svolgere il percorso della durata di dodici mesi con ben 6 posti disponibili.

Volontarie e volontari dai 18 ai 28 anni potranno essere avviati in uno dei 2 Progetti al quale è abbinato il Bisceglie Rugby e approvati dal Dipartimento: “Lo sport a sostegno dell’inclusione sociale“, e “Sport per la salute fisica e sociale in Italia“.

Gli aspiranti Operatori Volontari che vorranno presentare la domanda di partecipazione possono farlo solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone al seguente indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

La guida per la presentazione delle domande è scaricabile sul sito Federugby, nella sezione Documenti utili – Servizio Civile dell’area Responsabilità Sociale.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 18 febbraio 2025.