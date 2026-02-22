Basket Serie B2: nuova trasferta abruzzese per i Lions Bisceglie

Altra trasferta abruzzese per i Lions Bisceglie, la formazione di coach Vito Console sarà impegnata oggi sul parquet del PalaEtra, casa dell’Amatori Pescara, alle 18:00 odierne, a caccia del sedicesimo successo nel girone D del campionato di Serie B2.

I nerazzurri sono reduci dall’autorevole affermazione di Vasto, che ha rafforzato le certezze di un gruppo capace di trovare soluzioni differenti in attacco e mantenere alta l’intensità difensiva.

L’ha spiegato anche capitan Di Dio ai microfoni di Telesveva, ad InVito a canestro: “È un fattore fondamentale, specialmente quando si gioca in trasferta. Capire dove mandare la palla e chi può creare un vantaggio offensivo per il bene della squadra non è semplice ma il lavoro sodo che svolgiamo in settimana ci aiuta ad avere le idee chiare” le parole del cestista nerazzurro.

L’Amatori Pescara, allenata da Matteo Di Iorio, ha conquistato sei vittorie su diciannove gare disputate e il suo principale terminale offensivo è il 24enne Daniele Cocco, che viaggia a 15.7 punti di media, affiancato dal play ex Molfetta Filippo Bertoni, che invece tiene una media 13.1 e dall’esterno Alessio Izzo, che gira 11.1.

L’incontro sarà diretto da Francesco Giardini di Pesaro e Jacopo Sperandini di Corridonia.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI