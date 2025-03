Serie D: netta affermazione interna per Sportilia Volley

Vince e convince Sportilia Bisceglie che al PalaCosmai supera con merito l’Adria Bari mantenendo intatte le possibilità playoff nel campionato di Serie D.

L’avvio di gara è caratterizzato da continue prove di allungo delle biscegliesi recuperati dalle avversarie. Nel finale le ragazze di Nuzzi riescono a portare a casa il primo set con un 25-19. Al cambio di campo il copione non cambia, con Sportilia abile anche a beneficiare di alcuni errori gratuiti delle avversarie allungando il parziale (25-14). Nel terzo ed ultimo set Nuzzi inserisce Lopolito in cabina di regia e Shcherban laterale: Sportilia amministra il punteggio fin dai primi scambi e completa il successo (25-20) in un’ora e mezza di gioco.

“Temevamo questo impegno alla vigilia perché sapevamo di affrontare una squadra in forma e reduce da diversi risultati brillanti, dunque l’esito finale ci conforta molto – commenta Nuzzi – . Non è stata la partita perfetta dal punto di vista tecnico, abbiamo assistito a diversi errori su entrambi i fronti, ma era fondamentale vincere. Rivolgo un plauso particolare a Vivi Dominko, estremamente efficace in attacco. Questi tre punti rappresentano un’altra bella iniezione di fiducia in vista del delicato derby di sabato prossimo sul campo della capolista Pegaso 93 Molfetta, dove proveremo a cogliere un risultato favorevole per garantirci o quasi il piazzamento nei playoff. (Foto: Annarita Boccaforno)