Serie C volley: successi esterni per Sportilia e Star Volley

Due successi esterni, di cui uno al tiebreak. Questo il bilancio delle due formazioni biscegliesi, Star Volley e Sportilia Volley, impegnate nel campionato di Serie C di pallavolo che con queste due vittorie si mantengono in vetta alla classifica e certificano l’accesso ai play-off.

Impegno più agevole per le biancazzurre di coach Nuzzi che superano in rimonta per 3-1 il Foggia Volley. L’inizio di gara di Dominko e compagne è complicato con le padroni di casa che, a dispetto del penultimo posto in graduatoria, mettono in difficoltà le avversarie approfittando di diversi errori delle biscegliesi in entrambe le fasi di gioco. Il primo set si trascina sul filo dell’equilibrio fino ai vantaggi quando, sul 24-24, Sportilia è imprecisa in fase offensiva e consegna il parziale alle foggiane che si impongono per 26-24. Lo svantaggio scuote il collettivo del presidente Angelo Grammatica e la reazione è veemente grazie anche all’ingresso in campo di Lamanuzzi in cabina di regia. Le ospiti, infatti, cambiano marcia e in apertura di seconda frazione scavano un vantaggio che si dilata fino alla doppia cifra ed arriva fino al +13 con il quale la sfida si riequilibra. Conquistato il secondo set l’inerzia della gara si capovolge e Sportilia, ridotte le sbavature di inizio gara, fa valere il maggior tasso tecnico a propria disposizione allungando nel terzo parziale poi chiuso sul punteggio di 16-25. La resistenza del Foggia Volley si affievolisce con il passare dei minuti ed il quarto set è un autentico assolo delle biscegliesi che si impongono per 10-25 archiviando la partita sul punteggio di 1-3.

Ben più complesso il successo di Star Volley che, sul parquet di Cerignola, si aggiudica una vera e propria battaglia durata oltre due ore e mezza di gioco. Il team del tecnico Maggialetti è autore di un avvio di match d’alto livello, portandosi sullo 0-2, prima di subire il prepotente ritorno delle avversarie, caparbie nel riportare la sfida in parità. Nel tiebreak decisivo, però, le nerofucsia sono brave a rimettere le cose a posto e ad aggiudicarsi il parziale decisivo per 18-20. La partita si apre nel segno dell’equilibrio che si spezza solo nel finale di set quando Haliti e compagne piazzano la zampata vincente per chiudere sul 23-25. Le ospiti approfittano dell’inerzia favorevole scaturita dal vantaggio per scappare via nella seconda frazione. Sul punteggio di 9-9, infatti, le biscegliesi tramortiscono le ofantine con un parziale di 11-5 che indirizza la sfida sullo 0-2. Sembra il preludio ad un agile successo ma Cerignola non ci sta e rimane aggrappata al match dimezzando lo svantaggio grazie al 25-22 con il quale si chiude il terzo set. La bravura e la determinazione delle padroni di casa fa il paio con la stanchezza che inizia ad affiorare nel team biscegliese, reduce da numerosi impegni nelle ultime settimane. Il quarto set è una vera e propria maratona sempre all’insegna dell’equilibrio che caratterizza tutta la partita. La Star Volley commette degli errori decisivi nei momenti salienti consentendo a Cerignola di riportare la contesa in parità al termine di un parziale interminabile conclusosi ben 33-31. Anche il decisivo tiebreak sembra non voler avere padroni e si trascina ai vantaggi tuttavia le biscegliesi sono abili a piazzare la zampata al momento giusto e a chiudere una partita infinita sul punteggio di 18-20.

Le vittorie ottenute consentono alle due formazioni cittadine di mantenere il primato in classifica anche se non più in coabitazione. A guidare la graduatoria adesso c’è solo Sportilia che con questi tre punti si è portata a quota 33 mentre Star Volley, avendo vinto per 3-2, si è aggiudicata solo due punti salendo a quota 32. Le nerofucsia, però, hanno ancora una partita da recuperare contro il fanalino di coda Corato che si disputerà al PalaDolmen questa sera alle ore 20.30. Ultimato quest’ultimo recupero l’attenzione delle due squadre si sposterà sulla stracittadina in programma sabato prossimo, 29 maggio, alle ore 18.30 che chiuderà le regular season e deciderà chi tra Sportilia e Star Volley si aggiudicherà il girone. (FOTO: UFFICIO STAMPA SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE)