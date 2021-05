Serie C volley: Sportilia supera Potenza e si prende la vetta, Star Volley ospita la Gio-Mol

Continua il duello a distanza tra le due compagini biscegliesi, Sportilia Volley e Star Volley, a caccia del primato nel girone A del campionato di Serie C di pallavolo. Entrambe le formazioni sono impegnate nei rispettivi recuperi delle gare non disputate a causa dei casi di Covid che le hanno colpite nelle scorse settimane.

Ieri sera al PalaDolmen è scesa in campo Sportilia che ha ospitato la terza pretendente alla vetta della classifica, la capolista Potenza. Le biscegliesi hanno fin da subito imposto il proprio ritmo alla contesa superando nettamente le avversarie per 3-0 vendicando così la sconfitta patita, col medesimo punteggio, in terra lucana meno di due settimane fa. Dopo un inizio di partita equilibrato le ragazze di coach Nuzzi hanno preso il comando delle operazioni nel segmento centrale del primo parziale per non lasciarlo più, non concedendo alla capolista alcuna chance di riaprire la sfida e portandosi a casa la partita aggiudicandosi tre set quasi fotocopia con i punteggi di 25-19, 25-18 e 25-17. La vittoria contro la diretta concorrente consente alle biancazzurre di salire a quota 27 punti e di scavalcare le lucane in vetta alla classifica. Il team del presidente Angelo Grammatica, nella giornata di ieri, ha compiuto un balzo di ben sei punti in graduatoria poiché il comitato regionale della Fipav ha ufficialmente attribuito alle biscegliesi la vittoria a tavolino contro il Foggia Volley che, nello scorso weekend, aveva rinunciato a disputare il match contro le biancazzurre.

Questa sera, invece, sarà la volta della Star Volley, impegnata anch’essa sul parquet amico del PalaDolmen, alle ore 21, contro la Gio-Mol Pallavolo. L’obiettivo delle nerofucsia è di dare continuità alla brillante vittoria ottenuta nel big match contro Potenza di sabato scorso. L’avversario di turno è certamente alla portata del collettivo guidato dal tecnico Maggialetti che nel confronto d’andata si è imposto con un eloquente 3-0. Proprio l’incontro d’andata, tuttavia, deve essere un monito per capitan Haliti e compagne a non sottovalutare l’impegno visto che, a dispetto del punteggio, la Gio-Mol aveva creato non pochi grattacapi al team biscegliese soprattutto nel primo set. La partita tra Star Volley Bisceglie e Gio-Mol Pallavolo sarà diretta dagli arbitri Nibali e De Vanna e sarà visibile sulla pagina Facebook Star Volley Bisceglie. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)