Serie C: ufficializzato i calendari, da definire il cammino del Bisceglie Calcio

All’indomani del completamento dei gironi con il diritto di iscrizione concesso al Bisceglie e Foggia, nel pomeriggio di mercoledì 16 settembre sono stati diramati i calendari del campionato di serie C che partirà domenica 27 settembre e si concluderà domenica 25 Aprile 2021.

Per quanto concerne il girone C, le due pugliesi, in attesa di finalizzare

le procedure di ammissione che saranno poi prese in esame dalla Covisoc e dalla Commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi, sono rappresentate con una X ed una Y e si troveranno una di fronte all’altra nella prima giornata di campionato prevista dal calendario. Ancora da destinare le lettere a Foggia e Bisceglie quindi, in attesa di completare le procedure di iscrizione al campionato.

Durante la stagione sono previsti 8 turni infrasettimanali, precisamente mercoledì 7 ottobre 2020 (terza giornata), mercoledì’ 21 ottobre 2020 (sesta giornata), mercoledì 11 novembre 2020 (decima giornata), mercoledì 3 febbraio 2021 (terza giornata di ritorno), mercoledì 17 febbraio 2021 (sesta giornata di ritorno), mercoledì 3 marzo 2021 (nona giornata di ritorno), mercoledì 17 marzo 2021 (dodicesima giornata di ritorno) e mercoledì 14 aprile (diciassettesima giornata di ritorno).

Nel corso della stagione è in programma anche un turno delle festività natalizie che si giocherà mercoledì 23 dicembre. Due soste: domenica 27 dicembre 2020 e domenica 3 gennaio 2021.

Il girone d’andata inizierà domenica 27 settembre e terminerà domenica 17 gennaio. Con tutta probabilità il Bisceglie non esordirà in tale data ma gli verrà concessa una proroga per terminare la fase di allestimento della rosa. Quello di ritorno invece, domenica 24 gennaio 2021 e culminerà domenica 25 aprile. La novità riguarda le sostituzioni. Anche il campionato di serie C prevede 5 sostituzioni a partita.

IL CALENDARIO SERIE C GIRONE C