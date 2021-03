Serie C, Star Volley di scena a Molfetta per mantenere la vetta

La settima giornata del campionato di pallavolo di Serie C, offre sul piatto la sfida tra Dinamo Molfetta e Star Volley Bisceglie.

Una gara insidiosa attende le pallavoliste biscegliesi, reduci dalla vittoria ai danni di Potenza (3-0). L’imperativo per è quello di vincere per poter mantenere la prima posizione in classifica. Molfettesi che nel corso del campionato hanno racimolato soltanto due punti e quattro pesanti sconfitte. Le giocatrici nerofucsia dovranno cercare di ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, poiché mercoledì 31 marzo saranno nuovamente impegnate nella trasferta di Foggia.

Il match tra Dinamo Molfetta e Star Volley Bisceglie andrà in scena oggi alle ore 19.00. Dirigono la contesa Nibali e Francia.