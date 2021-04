Serie C: posticipati gli ultimi tre turni, ecco le nuove date delle gare del Bisceglie

Cambiano le date per il finale di stagione regolare del campionato di Serie C che vede il Bisceglie Calcio inserito nel girone C.

Nel corso del Consiglio Direttivo di Lega, riunitosi oggi, si è deliberato il posticipo delle ultime tre giornate che portano alla chiusura del campionato al prossimo 2 maggio. Ecco quindi che il Bisceglie disputerà il match contro il Teramo (17^ giornata) il 18 aprile; poi domenica 25 aprile i neroazzurro stellati chiuderanno gli impegni casalinghi ospitando la Vibonese per la 18^ giornata. Chiusura allo stadio “San Nicola” proprio il 2 maggio con l’impegno in casa del Bari di Massimo Carrera.