Serie C, derby d’alta quota tra Sportilia e Star Volley

Una sfida d’alta quota, il primo storico derby tra due formazioni biscegliesi nel campionato di Serie C di pallavolo femminile. Questo pomeriggio, alle ore 18.30 al PalaDolmen, Sportilia e Star Volley si affrontano nel match valido per la quarta giornata del girone A del massimo torneo regionale.

Una partita che si preannuncia spettacolare con le due squadre che arrivano all’incontro a punteggio pieno e senza mai aver perso un set in questo avvio di stagione. Sportilia, la quale gode ufficialmente del fattore campo, guida la classifica, in coabitazione con Potenza, con nove punti in tre gare ed è reduce dalla vittoria esterna per 0-3 sul campo della Gio.Mol Pallavolo. Un test probante per le ragazze di coach Nuzzi, desiderose di confermare le brillanti prestazioni dei match precedenti e la leadership in graduatoria.

Dall’altra parte la Star Volley si presenta al derby a seguito di un percorso meno lineare delle avversarie nelle prime giornate di campionato. La formazione allenata dal tecnico Maggialetti ha sì conquistato sei punti in due partite ma ha disputato solamente un match, quello inaugurale, vinto per 3-0 contro Foggia lo scorso 13 febbraio. Le nerofucsia nei successivi due impegni infatti non sono scese in campo, prima per il rinvio a mercoledì 10 marzo della sfida contro Gio.Mol Pallavolo e, nell’ultimo turno, a causa della decisione della Pallavolo Cerignola di non scendere in campo beneficiando così di una vittoria a tavolino. Nonostante la sosta forzata delle ultime settimane anche in casa Star Volley c’è la volontà di dare il massimo in questa stracittadina e di confermarsi a punteggio pieno in classifica.

Un derby aperto a qualsiasi pronostico, ricco di stimoli su entrambi i fronti con Sportilia che potrebbe beneficiare di alcuni meccanismi leggermente più rodati in virtù del maggior numero di incontri disputati. Dall’altro lato c’è la grande voglia di Star Volley di tornare ad esprimersi sul campo a più di venti giorni di distanza dall’ultimo match. L’unica certezza sarà purtroppo l’assenza di pubblico sugli spalti come sottolineato dalla capitana di Sportilia Maria Grazia Nazzarini. Una partita che si preannuncia difficile e spettacolare anche per l’esperta palleggiatrice argentina Viviana Dominko, integratasi alla perfezione nel team presieduto da Angelo Grammatica: “Sono felice ed emozionata per il modo in cui sono stata accolta in questa “famiglia”, avverto quotidianamente l’affetto di compagne e staff tecnico che mi fanno sentire come fossi a casa. Dopo tanti anni sono tornata in Italia e ci tengo molto a contribuire ai risultati di Sportilia. Siamo ormai a ridosso di una gara tutt’altro che banale, capisco bene cosa voglia dire disputare un derby. Vogliamo goderci tutte le emozioni di questo incontro particolare, entrambe le squadre daranno il massimo per spuntarla, senza dubbio non mancherà lo spettacolo”.

Il match tra Sportilia e Star Volley sarà visibile in diretta streaming sulla pagina facebook “Sportilia Volley Bisceglie” a partire dalle ore 18.30 e sarà diretto dagli arbitri De Nicola e Magno. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)