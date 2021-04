Serie C, definite le date di playoff e playout

La Lega Pro, con comunicato ufficiale n. 424, ha definito le date dei playoff e playout per il campionato di Serie C.

Le gare dei playoff, in programma dal 9 maggio al 13 giugno, vedranno impegnate le compagini classificatesi dal secondo al decimo posto nei rispettivi gironi e la squadra posizionata all’undicesimo posto nel girone in cui è presente la migliore quarta classificata, e si svolgeranno in tre fasi.

Si partirà con i playoff del girone, in gara unica, cui avranno accesso le compagini classificatesi dal quinto al decimo posto. Previste gare uniche in casa della compagine meglio classificata al termine della regular season.

Le tre compagini vincitrici delle sfide avranno accesso al secondo turno play off del girone; a queste si aggiungeranno le due peggiori squadre classificate al quarto posto tra i tre gironi e la quinta classificata nel girone in cui è presente la migliore quarta classificata. Le partecipanti saranno ordinate nel rispetto del piazzamento in classifica e si affronteranno in gara unica.

Successivamente si passerà alla fase dei play off nazionali (13 squadre), fase dedicata alle sei compagini vicintrici dei play off del girone, le tre squadre terze classificate di ogni girone e la migliore quarta.

Sarà introdotto il meccanismo delle cinque “teste di serie” (le terze di ciasun girone, la migliore quarta e la squadra meglio classificata delle sei vincitrici dei play off del girone), che veranno accoppiate, tramite sorteggio, alle rispettive sfidanti. Previste gare andata e ritorno e le cinque “teste di serie” disputeranno il turno di ritorno in casa .

Le cinque vincitrici sfideranno le seconde classificate di ciascun girone nel secondo turno dei playoff nazionali, attraverso quattro incontri in gare di andata e ritorno, con quattro “teste di serie” accoppiate alle sfidanti mediante sorteggio.

Le compagini che avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla Final Four, che si articoleranno mediante sorteggio in semifinali (andata e ritorno) e finale (andata e ritorno), cui accederanno le squadre con il maggior punteggio.

Per ciò che concerne i play out del girone C, le date individuate per lo svolgimento sono sabato 15 e 22 maggio.

Parteciperanno l’ultima, penultima, terzultima e quartultima classificata (fatto salvo il criterio degli eventuali otto o più punti di distacco).

Previste gare di andata e ritorno tra quartultima ed ultima, terzultima e penultima, con gare di andata sul campo della peggior classificata.

In caso di parità si terrà in considerazione la differenza reti e, in caso di ulteriore parità, si riterrà vincitrice la compagine miglior classificata.