Serie B2, weekend perfetto per Sportilia e Star Volley / CLASSIFICA

Weekend estremamente positivo per le formazioni biscegliesi impegnate nel campionato di Serie B2 di volley. Sportilia e Star Volley, infatti, dominano i rispettivi match e fanno bottino pieno restando nelle zone nobili della classifica.

Importante affermazione in rimonta per Sportilia, scesa in campo sabato pomeriggio al PalaDolmen nel derby contro la Brio Lingerie Cerignola. Le ragazze di coach Nuzzi riscattano il pesante 3-0 subito settimana scorsa ad Isernia ed infliggono il primo stop stagionale alle foggiane. L’avvio di partita, però, è tutto di marca ospite con Cerignola brava ad approfittare, nel segmento centrale della prima frazione, di un passaggio a vuoto delle biscegliesi per costruire un vantaggio di sei lunghezze (10-16). Le padrone di casa provano a reagire, trascinate da De Nicolò, ma rientrate sul 21-23 non riescono a completare l’aggancio e, anzi, sbagliano in ricezione consegnando il set d’apertura alle ofantine che chiudono sul 21-25. Al rientro sul parquet Sportilia è determinata a riequilibrare la sfida tuttavia le ospiti non sono da meno rispondendo colpo su colpo alle iniziative biancazzurre. Ne viene fuori un set combattutissimo, con continui capovolgimenti di punteggio, deciso dalle giocate perfette di De Nicolò, straordinaria nel trascinare le compagne con un attacco vincente ed un muro nel momento decisivo che creano i presupposti per il pareggio certificato dal 25-21 finale. Ristabilita la parità, l’inerzia della gara sembra pendere a favore delle biscegliesi, protagoniste di un inizio di terzo parziale da incorniciare che vale il +6 a quota 11-5. Le ospiti si scuotono immediatamente e piazzano un terrificante break di sette punti consecutivi impreziosito dall’ace di Lapenna che vale il sorpasso. L’equilibrio dei primi due set torna quindi a fare da padrone e le due squadre proseguono un batti e ribatti che si protrae fino al 18-18 ma nel finale è ancora una volta Sportilia ad avere la lucidità necessaria per portare a casa i punti decisivi per allungare sul 2-1 grazie al 25-20 con il quale si conclude il terzo set. Al cambio campo, però, le foggiane dimostrano grande carattere e determinazione e tentano immediatamente di scappare via nel punteggio per prolungare la contesa fino al tie-break. Sportilia accusa inizialmente il colpo cedendo sei lunghezze alle avversarie, ma con il procedere del set ricuce con pazienza il gap impattando sul 16-16 grazie al vincente di Bellapianta. Il finale di frazione è ancora una volta favorevole alle biscegliesi che, trascinate dal pubblico del PalaDolmen, dimostrano la freddezza necessaria per chiudere la gara sul 25-21 che vale il 3-1 finale.

Grazie a questa vittoria Sportilia supera le avversarie di giornata portandosi a quota 6 in classifica e nel prossimo turno, in programma sabato 29 ottobre, affronterà in trasferta la capolista Fasano, reduce dalla rotonda vittoria per 3-0 sul parquet di Trani.

Continua il magico avvio di campionato della Star Volley Bisceglie che, da neopromossa, continua a guidare la graduatoria a punteggio pieno in virtù dello 0-3 inflitto ieri pomeriggio alle padrone di casa della Futura Teramo. Le ragazze di coach Sarcinella si presentano in Abruzzo prive di Padula ma sfornano una prestazione di altissimo livello e senza alcun timore reverenziale nei confronti delle più esperte avversarie dominando la gara in entrambe le fasi di gioco. A dispetto del punteggio la partita si mantiene molto equilibrata e nel primo set le abruzzesi sembrano avere qualcosa in più delle avversarie riuscendo a portarsi sul 22-20. A questo punto, però, le nerofucsia cambiano marcia inanellando cinque punti consecutivi che consentono alle biscegliesi di sbloccare il punteggio a proprio favore. Il vantaggio aumenta la fiducia di Haliti e compagne che nel segmento centrale della seconda frazione creano i presupposti per lo 0-2 guadagnando un gap di sei lunghezze (16-21) incolmabile per le avversarie che, infatti, si arrendono per 18-25. Il collettivo biscegliese non concede nulla nemmeno nella terza frazione nella quale Teramo prova a ribaltare l’inerzia dell’incontro. La volontà delle abruzzesi però si scontra con quella delle nerofucsia che ancora una volta aumentano i giri del motore nel finale e dal 17-17 in avanti piazzano un parziale di 3-8 che certifica il 20-25 decisivo per lo 0-3 che pone fine alla contesa.

Sono così 9 i punti conquistati in tre gare dalla Star Volley Bisceglie che continua a guardare tutti dall’alto alla vigilia del testacoda contro Cutrofiano in programma sabato prossimo al PalaDolmen. (FOTO: UFFICIO STAMPA SPORTILIA)

