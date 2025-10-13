Serie B2: trionfo Lions nel derby con Canosa / CLASSIFICA

Trionfo Lions Bisceglie nel derby con il Canusium Basket della terza giornata del campionato di Serie B2. I nerazzurri superano gli ofantini al PalaPanunzio di Molfetta con il punteggio di 71-56, dando una grande prova, sopratutto sul piano difensivo, e riscattando così il k.o. di Civitanova del turno precendente.

Il match sembra equilibrato sul piano del punteggio nelle sue prime battute, poi i ragazzi di coach Console cominiciano a scavare un solco già dalla fine del primo quarto, con un parziale di cinque punti che li porta a +6 alla prima sirena. Nel secondo periodo poi, le due formazioni si seguono nel punteggio, arrivando all’intervallo lungo distanziate dagli stessi sei punti di fine primo quarto. È al rientro dagli spogliatoi però che i nerazzurri danno lo strappo decisivo, arrivando a toccare stabilmente la doppia cifra vantaggio, un distacco consolidato anche nel quarto periodo e amministrato fino al +15 finale.

Vittoria Lions che significa secondo successo in tre giornate per i biscegliesi, che adesso devono ripartire dall’ottima prova offerta e cercare di dare continuità.

Lions Bisceglie-Canosa 71-56

Lions Bisceglie: Montanari 19, Di Dio 9, Anibaldi 15, Tartaglia 3, Gueye 7, Festinese 14, Giovinazzo 2, Spernanzoni 2. N.e.: D’Orsi, Gentile, Di Lollo Capurso, De Feudis. All.: Console.

Canosa: Zaiets 17, Gauzzi 3, Di Camillo 10, Sipovac 13, Falappi, Vujic 9, Vernich 4, Setti, Lucadamo. N.e.: Santangerlo, Di Giulio, D’Amico. All.: Corvino.

Arbitri: Di Carlo e Pratola de L’Aquila.

Parziali: 19-13; 31-25: 49-40.

Note: nessun uscito per cinque falli.

Tiri da due: Bisceglie 19/38. Canosa 7/29.

Tiri da tre: Bisceglie 9/30, Canosa 11/28.

Liberi: Bisceglie 6/11, Canosa 9/11.

Rimbalzi: Bisceglie 41, Canosa 41.

Assist: Bisceglie 19, Canosa 8.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA