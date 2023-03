Serie B2: trasferta importante per Star Volley, turno di riposo per Sportilia

Sabato pomeriggio decisivo per le ambizioni di podio della Star Volley Bisceglie che, nel ventunesimo appuntamento del girone L di Serie B2, si reca sul difficile campo del Pala Fraraccio di Isernia per una confronto ostico e tutto da vivere.

Quattro punti separano le due formazioni alla vigilia dello scontro diretto (34 quelli conquistati dalla molisane contro i 38 ottenuti dalle nerofucsia di coach Sarcinella), al quale le due squadre arrivano con il morale diametralmente opposto in virtù dei risultati maturati nel turno precedente. Le biscegliesi, infatti, sono reduci dalla brillante affermazione nel derby contro Bari mentre Isernia dalla sconfitta per 3-0 maturata in casa della vice capolista Francavilla. Il calendario offre una grande chance alle nerofucsia per avvicinare il terzo gradino del podio in quanto, contemporaneamente al confronto in programma in Molise, la Briolingerie Cerignola ospiterà tra le mura amiche la capolista Fasano in una sfida a dir poco proibitiva per le foggiane visto lo status delle rivali, ancora imbattute a sei giornate dal termine della stagione regolare. In caso di successo, dunque, Star Volley potrebbe scrollarsi definitivamente di dosso la pressione di Isernia e agganciare al terzo posto Cerignola, alla vigilia dello scontro diretto in programma al PalaDolmen l’1 aprile, con l’ulteriore vantaggio che da qui alla fine, a differenza di Haliti e compagne, le ofantine dovranno osservare il proprio turno di riposo. Un’occasione da non fallire per le biscegliesi per approcciare al meglio una settimana fondamentale e, con ogni probabilità, cruciale per il raggiungimento dell’obiettivo finale.

Deve rimandare l’appuntamento con il riscatto, a seguito della sconfitta maturata sul campo del fanalino di coda Pescara, Sportilia costretta invece dal calendario ad osservare il turno di riposo derivante dal ritiro a stagione in corso del Nocciano Chieti. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)