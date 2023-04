Serie B2: trasferta a Cerignola per Star Volley, ultima in casa di Sportilia che ospita Bari

Ultime fatiche della stagione per Sportilia e Star Volley Bisceglie impegnate domani pomeriggio nel penultimo turno del girone L di Serie B2.

Aprono il programma le nerofucsia di coach Sarcinella reduci dall’ottima prestazione casalinga sfoderata contro la capolista Fasano che, sfortunatamente, non è valsa alcun punto in classifica per Haliti e compagne. La formazione biscegliese, però, ha l’occasione per riscattarsi nella trasferta, in programma alle ore 18, sul parquet del fanalino di coda Bio Gustiamo Cerignola ormai prossimo alla retrocessione in Serie C. Solo la matematica infatti tiene vive le speranze delle ofantine, staccate di cinque punti dal Trani a due giornate dal termine del campionato e reduci da una serie di ben sette sconfitte consecutive. L’ultima volta che le padrone di casa hanno mosso la classifica risale ad oltre due mesi fa, al 19 febbraio 2023, quando Cutrofiano cadde a Cerignola con il punteggio di 3-0. Il pronostico quindi sorride a Star Volley che, tuttavia, non deve assolutamente sottovalutare l’impegno considerando comunque la fame di punti delle avversarie e, a propria volta, la necessità di conquistare i tre punti per blindare definitivamente il terzo posto, un risultato prestigioso per concludere in bellezza il primo anno della propria storia in Serie B2. Nel match d’andata, disputatosi al PalaDolmen lo scorso 7 gennaio, le biscegliesi si imposero nettamente per 3-0 al termine di un match controllato dall’inizio alla fine.

Un’ora più tardi, proprio al PalaDolmen, scende invece in campo Sportilia per affrontare il terzo derby consecutivo dopo quello con Star Volley e Trani. Ospite della formazione di coach Nuzzi è infatti il Primadonna Bari in una sfida che può essere considerata come una sorta di spareggio per l’ottavo posto in graduatoria. Un solo punto infatti separa le due squadre alla vigilia dell’incontro con le baresi in vantaggio in virtù dei 27 punti conquistati rispetto ai 26 delle biscegliesi. Le padrone di casa, però, arrivano alla sfida con il morale migliore delle avversarie infatti nello scorso turno Bari è crollata in casa per 0-3 contro Castellaneta mentre le biancazzurre hanno espugnato con grande personalità il Pala Assi di Trani tornando al successo dopo tre giornate. Si prospetta dunque una sfida equilibrata vista anche la situazione di classifica con il team del presidente Angelo Grammatica desideroso di congedarsi al meglio dal proprio pubblico al termine di un torneo lungo e faticoso ma nel quale l’obiettivo prefissato è stato raggiunto con largo anticipo. Il confronto d’andata vide prevalere, al termine di una lunga battaglia, Sportilia che dopo un’altalena di emozioni si impose al tie-break.