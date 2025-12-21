Serie B2: test impegnativo per i Lions sul parquet di Recanati

Test impegnativo per i Lions sul parquet di Recanati, nell’ultima gara del 2025 valida per la 13ª giornata del campionato di Serie B2 – girone D, con palla a due fissata per oggi, 21 dicembre alle ore 18.

I nerazzurri vogliono lasciarsi alle spalle il concitato finale della sfida persa a Senigallia, fortemente condizionata da alcune decisioni arbitrali e da un evidente squilibrio nei tiri liberi concessi (22 a 5). Nonostante l’amarezza, la squadra di coach Vito Console ha lavorato con la solita intensità e serenità nel corso della settimana, consapevole che servirà una prova solida per chiudere bene l’anno e ritrovare il successo lontano dal PalaDolmen. Servirà lucidità per 40 minuti, soprattutto nella metà campo difensiva, per reggere l’urto contro un avversario tra i più forti del torneo.

La Pallacanestro Recanati condivide la vetta del girone con Matelica e Civitanova. Il gruppo guidato da coach Marco Schiavi può contare su un roster profondo ed esperto, con il top scorer Buzzone (15.7 punti di media) supportato da giocatori di grande spessore come Urbutis (ex Serie A1), Pozzetti, Magrini, Andreani e Gurini. Un collettivo costruito per puntare alla promozione.

A dirigere l’incontro saranno Tommaso Caporalini di Osimo ed Edoardo Gaudenzi di Forlì. Curiosamente, per la quarta trasferta stagionale nelle Marche, i Lions si ritrovano ad avere per la quarta volta almeno un arbitro marchigiano. Resta a zero, invece, il numero di arbitri pugliesi incrociati sin qui in campionato.