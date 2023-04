Serie B2: Star Volley vince si prende il terzo posto, cade Sportilia ma è salva / CLASSIFICA

Una vittoria importantissima ed una sconfitta contraddistinguono il weekend delle portacolori cittadine impegnate nel campionato di Serie B2 di volley. Star Volley supera brillantemente lo spareggio per il terzo posto con la Briolingerie Cerignola mentre Sportilia raccoglie il secondo stop consecutivo rimandando nuovamente la festa per la salvezza matematica.

Sabato fantastico per le nerofucsia di coach Sarcinella che, al PalaDolmen, liquidano in rimonta la Briolingerie Cerignola, diretta concorrente per il terzo posto, con il punteggio di 3-1, la scavalcano in graduatoria e ipotecano la terza piazza finale anche in virtù della giornata di riposo che le foggiane sconteranno nel prossimo turno. Inizio sprint delle padrone di casa che, trascinate dal proprio pubblico, prendono il controllo del match portandosi sul 13-8. Lo svantaggio non scompone le ospiti, le quali con determinazione, e approfittando di qualche piccola sbavatura di Star Volley, risalgono nel punteggio e sorpassano le rivali con un ace di Lussana. D’Ambrosio tenta di riaccendere le nerofucsia ma il finale del set inaugurale premia Cerignola che, con lucidità, passa a condurre in virtù del 23-25 finale. Il secondo parziale è l’esatta fotocopia del primo con Padula e compagne che approcciano meglio la gara dopo il cambio campo guadagnando un margine di tre lunghezze. Ancora una volta, però, le foggiane reagiscono con veemenza, giocano con grande intensità e ricuciono il gap ottenendo il +2 sul 19-21. Nel momento più difficile, tuttavia, Star Volley alza il proprio livello di gioco e, a differenza del set d’apertura, la spunta sulle rivali pareggiando i conti grazie al 25-23. Il terzo set segna la svolta del match infatti, dopo un inizio di frazione equilibrato, le biscegliesi crescono a livello di gioco e mettono alle corde le avversarie con Telesca ed Haliti sugli scudi. Un ace del capitano nerofucsia spezza definitivamente l’equilibrio della gara con Star Volley che scappa sul +5 (16-11) e, nel finale, arrotonda il vantaggio chiudendo la frazione per 25-17. Mileno e Bacchi, autentiche protagoniste dell’epilogo del terzo set, si ripetono in avvio di quarto trascinando le padrone di casa sul 4-1. È tutto il collettivo biscegliese a mostrare il proprio potenziale e nell’arco di qualche minuto Bisceglie guadagna un margine incolmabile con Cerignola incapace di reagire e sostanzialmente doppiata nel punteggio (15-8). Il finale è un autentico monologo nerofucsia con le ospiti in grado di raccogliere soli quattro punti e costrette ad arrendersi per 25-12, punteggio che archivia la contesa sul 3-1 finale.

Seconda trasferta consecutiva in Abruzzo e secondo stop di fila per Sportilia che sul campo della Futura Teramo non riesce ad esprimersi al meglio uscendo sconfitta per 3-0 al termine di un match mai in discussione. La compagine di casa, infatti, gestisce le operazioni fin dalle primissime battute di gara e nel set inaugurale scappa subito via aumentando progressivamente il margine sulle biscegliesi. In pochi minuti il +3 iniziale (6-3) si trasforma in un consistente +9 (19-10), preludio al 25-15 con il quale Teramo si porta avanti. Sportilia, però, approccia molto meglio il secondo set e sembra poter reagire. Le ragazze di coach Nuzzi giocano molto bene nelle prime fasi del secondo parziale costruendo un vantaggio di quattro lunghezze che costringe Teramo ad usufruire di un timeout sul punteggio di 5-9. La mossa sortisce gli effetti sperati per le abruzzesi che si riorganizzano e riprendono a macinare il proprio gioco rendendo difficile la vita alle ospiti. Il parziale di 5-1 immediatamente successivo alla sospensione riporta in parità le padrone di casa, le quali poco dopo riprendono il controllo del match allungando fino al +6 che vale il 2-0 in virtù del 25-19 finale. Sotto di due set, Sportilia si scioglie definitivamente ed il terzo set è una vera propria passerella per la Futura Teramo che si porta immediatamente sul 10-4, controlla il timido tentativo di rientro di Sportilia, allunga fino al +10 (19-9) e arrotonda il vantaggio fino all’eloquente +14 che chiude la partita (25-11) rimandando la salvezza delle biscegliesi.

Per il secondo anno consecutivo Sportilia Volley centra con largo anticipo l’aritmetica permanenza in serie B2. A dispetto della sconfitta nel quintultimo turno sul campo del quotato Teramo, la squadra del presidente Angelo Grammatica può festeggiare l’ambito e meritato traguardo stagionale per effetto dei concomitanti stop di Cutrofiano, Flv Cerignola e Pescara che la mettono matematicamente al riparo da qualsiasi (spiacevole) sorpresa. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B2