Serie B2: Star Volley ospita Trani, impegno proibitivo per Sportilia a Francavilla

Un derby fondamentale per continuare la propria corsa e una sfida quasi proibitiva per provare ad invertire la rotta. Star Volley Bisceglie e Sportilia Volley approcciano con animi completamente diversi la diciottesima giornata del girone L di Serie B2.

Appuntamento da non fallire, sabato pomeriggio alle ore 19, per Star Volley che sul terreno amico del PalaDolmen riceve una Lavinia Group Trani invischiata nei bassifondi della graduatoria per un derby nel quale i tre punti contano tantissimo per entrambe le squadre. Le tranesi, infatti, giungono alla sfida con appena 10 punti all’attivo e sono reduci da tre sconfitte consecutive mentre sul fronte opposto Star Volley, dopo aver osservato il proprio turno di riposo, ha sempre conquistato il bottino pieno issandosi al terzo posto in classifica. Nonostante la grande differenza di punti, però, un derby è sempre una sfida da prendere con le pinze quindi le ragazze di coach Sarcinella devono assolutamente approcciare al meglio la gara per replicare il successo ottenuto nella partita d’andata nella quale Star Volley espugnò Trani con il punteggio di 1-3.

Domenica pomeriggio, invece, Sportilia si reca a Francavilla per affrontare la vicecapolista in un confronto dall’altissimo coefficiente di difficoltà con inizio previsto alle ore 18. Continua il momento difficile delle biancazzurre di coach Nuzzi sempre alle prese con numerose assenze che complicano l’avvicinamento alla sfida con la fortissima compagine brindisina, seconda in graduatoria alle spalle dell’inarrestabile Fasano. E solo Fasano, infatti, è stata in grado di prevalere contro Francavilla che fino a qui ha sempre regolato tutte le rivali avendo conquistato quattordici vittorie su quindici gare. L’incontro d’andata disputatosi a Bisceglie lo scorso 5 novembre, infatti, vide l’eloquente affermazione di Francavilla con il punteggio di 0-3. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)