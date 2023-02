Serie B2: Star Volley ospita Teramo, Sportilia di scena a Cerignola

Due impegni complessi attendono Sportilia e Star Volley Bisceglie nei match valevoli per la sedicesima giornata del girone L del campionato di Serie B2. Le due formazioni cittadine puntano al successo per migliorare ulteriormente la propria situazione di classifica.

Apre il programma la trasferta di Sportilia sul terreno della Briolingerie Cerignola, prevista domani pomeriggio alle ore 18. Le biancazzurre di coach Nuzzi, reduci dal pesante stop casalingo con Isernia, sperano di recuperare alcune giocatrici rispetto al confronto con le molisane dello scorso fine settimana per poter allungare le rotazioni e provare ad impensierire la quarta forza del campionato. Le padrone di casa, autrici fin qui di un’ottima stagione, veleggiano infatti nella parte alta della graduatoria con 31 punti, ma nel match d’andata disputatosi al PalaDolmen lo scorso 22 ottobre lasciarono strada alle biscegliesi le quali, con una partita perfetta, riuscirono ad avere la meglio sulle avversarie superandole per 3-1. Il difficile periodo che sta vivendo il collettivo biancazzurro non aiuta al cospetto di una formazione davvero in forma e in serie positiva da tre turni, ma l’imperativo per Nazzarini e compagne è quello di non lasciare nulla di intentato nonostante le avversità del momento.

Un’ora più tardi un vero e proprio scontro diretto va in scena al PalaDolmen dove Star Volley attende la visita della Futura Teramo. Due punti separano le due squadre alla vigilia di una sfida che può dire molto sulle ambizioni di podio di entrambe le formazioni. Le nerofucsia di coach Sarcinella, al primo anno nella categoria, stanno dimostrando grande qualità e determinazione inanellando una serie di buone prestazioni a dispetto della poca esperienza in un torneo difficile come quello di Serie B2. Dall’altra parte Teramo continua a confermarsi ai vertici della categoria, dopo il raggiungimento dei play off nello scorso campionato, con un roster ricco di talento e di giocatrici molto navigate in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Si preannuncia, dunque, un incontro complesso per Haliti e compagne che, però, possono contare sul pubblico di casa per cercare di portare a casa tre punti che avrebbero un valore importantissimo per il prosieguo della stagione. In caso di vittoria, infatti, le nerofucsia allungherebbero a cinque le lunghezze di vantaggio sulle avversarie di giornata proiettandosi ulteriormente nelle zone nobili della classifica. Il match d’andata in terra abruzzese vide il netto successo delle biscegliesi, capaci di violare il Pala Acquaviva di Teramo con il punteggio di 0-3. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)