Serie B2: Star Volley ospita la capolista, Sportilia va a Trani per il derby

Archiviato con la netta vittoria di Star Volley il derby dello scorso fine settimana, tornano in campo nel weekend le due formazioni biscegliesi impegnate nel campionato di Serie B2, giunto ormai al ventiquattresimo turno.

Sabato pomeriggio alle ore 19 Star Volley ospita al PalaCosmai la corazzata Fasano, imbattuta nella competizione, con l’obiettivo di dare continuità ai propri risultati e blindare la terza posizione in classifica. L’impegno per le nerofucsia si annuncia proibitivo come testimoniano gli impressionanti numeri raccolti dalla formazione brindisina, meritatamente ed indiscutibilmente capolista del torneo. Le ospiti arrivano a Bisceglie con un ruolino di marcia che recita ventidue vittorie su ventidue incontri disputati con 66 set vinti a fronte dei soli 7 concessi alle avversarie. I punti raccolti in classifica da Fasano sono 63 sui 66 fin qui disponibili infatti in tre occasioni la capolista si è dovuta “accontentare” di prevalere al tiebreak non raccogliendo il bottino pieno. Questa circostanza si è verificata lo scorso dicembre prima contro Francavilla e, la settimana successiva, proprio contro Star Volley prima di ripetersi per l’ultima volta contro Primadonna Bari ormai oltre due mesi fa, l’11 febbraio. L’ottimo match giocato a Fasano nel turno prenatalizio, disputatosi il 17 dicembre, rappresenta dunque il miglior slancio motivazionale possibile per le ragazze di coach Sarcinella desiderose di replicare la prestazione offerta in terra brindisina per mettere il punto esclamativo su una stagione strepitosa e fare lo sgambetto alla corazzata del tecnico Totero lanciatissima verso una meritatissima promozione in Serie B1.

Cerca invece il riscatto in un altro derby Sportilia che, domenica pomeriggio alle ore 18, si reca sul parquet di Trani ospite di una Lavinia Group in piena lotta salvezza. A differenza delle padrone di casa, le biancazzurre di coach Nuzzi possono affrontare questo sentito confronto senza particolari assili avendo già conquistato matematicamente la permanenza nella categoria tuttavia l’obiettivo primario del team biscegliese è di reagire al difficile momento, caratterizzato da tre sconfitte consecutive, e ritrovare un successo che manca da oltre un mese, precisamente dal blitz sul campo della Biogustiamo Cerignola dello scorso 11 marzo. L’impegno non è assolutamente dei più semplici visto l’ottimo stato di forma fisica e mentale delle tranesi che, dopo aver rischiato di sprofondare in classifica, hanno ottenuto due preziosissime vittorie esterne nei due scontri diretti consecutivi contro Pescara prima e Cutrofiano domenica scorsa, espugnate rispettivamente con i punteggi di 1-3 e 2-3. I cinque punti raccolti nelle ultime due giornate hanno così consentito a Trani di portare a quattro le lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione e, quindi, un successo nel derby risulterebbe decisivo per le padrone di casa e metterebbe una pietra tombale sulle chance di evitare la retrocessione in Serie C delle altre formazioni impegnate nella bagarre salvezza. Tra le biancazzurre certa l’assenza della lungodegente Piera Losciale mentre saranno della partita le ex Sportilia Ricchiuti e La Notte. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)