Serie B2: Star Volley domina Cutrofiano, Sportilia sconfitta a Fasano / CLASSIFICA

Fortune alterne per le compagini biscegliesi del volley femminile che ieri sono scese in campo in occasione della quarta giornata del campionato di Serie B2, girone L.

La vittoria giunge dal PalaDolmen dove la Star Volley fa un sol boccone del Cutrofiano imponendosi con un netto 3-0. Il parziale di 5-0 del primo set fa da preludio ad un andamento sempre più costante che porta le ragazze di coach Sarcinella a chiudere sul 25-10. Nella seconda partita il copione è il medesimo: biscegliesi che partono a spron battuto ed ospiti costrette ad inseguire. Haliti e compagne veleggiano serenamente verso il 25-11 finale. Terza frazione sulla stessa falsariga: Star Volley in controllo (5-2, poi 8-6, quindi 13-10), Cutrofiano incapace di reggere i ritmi e l’intensità delle nerofucsia che hanno allungato con uno scatto irresistibile: 25-14 e match in archivio. Il quarto acuto stagionale consente al team biscegliese di mantenere il comando della classifica a punteggio pieno.

Situazione inversa in casa Sportilia con le biscegliesi che rimediano un netto 3-0 sul campo de Il Podio Fasano. Primo parziale chiuso dalle padrone di casa con un 25-13. Nella seconda partita ci si aspetta la reazione da parte delle ragazze di coach Nuzzi, invece sono le fasanesi a continuare a martellare per il secondo set che si chiude 25-14. Timida reazione Sportilia nella terza partita, ma Il Podio Fasano è solido nei reparti chiudendo la contesa con il 25-19 che vale la vittoria definitiva. Seconda sconfitta stagionale per Sportilia che rimane a metà classifica a quota 6.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA