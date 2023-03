Serie B2: Star Volley a Castellaneta, Sportilia ospita il Cerignola al PalaDolmen

Appuntamento da non fallire per Sportilia e Star Volley Bisceglie nei match valevoli per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B2, in programma domani pomeriggio. Le due portacolori cittadine cercano i tre punti per avvicinare ulteriormente i propri obiettivi di classifica.

Si comincia alle ore 18 con l’impegno in trasferta delle nerofucsia di coach Sarcinella, di scena sull’ostico parquet di Castellaneta per una sfida che si preannuncia interessante, equilibrata e ricca di contenuti tecnici. Le tarantine, infatti, occupano la sesta piazza in graduatoria con 31 punti ed inseguono Star Volley a quattro lunghezze di distanza nonostante la rotonda sconfitta patita nell’ultimo turno contro la Briolingerie Cerignola. Inoltre, le padrone di casa possono vantare uno score di assoluto valore tra le mura amiche avendo fin qui sempre vinto sul proprio campo ad eccezione delle due partite contro le prime due della classe, Fasano e Francavilla, a conferma del grande feeling che Castellaneta sta avendo in questa stagione con i match casalinghi, nei quali ha avuto la meglio su qualsiasi tipo di avversario costruendo la propria brillante situazione di classifica. Star Volley è consapevole delle grandi insidie che nasconde questa sfida e il tecnico biscegliese ha preparato al meglio il confronto in settimana con l’auspicio di allungare a cinque la striscia di vittorie consecutive delle proprie ragazze e mantenere il terzo posto in graduatoria. Ulteriore motivazione per capitan Haliti e compagne è quella di riscattare la sconfitta del match d’andata al termine del quale, dopo una battaglia durata 5 set, Castellaneta espugnò il PalaDolmen per 2-3.

Altrettanto importante, se non di più, è l’impegno di Sportilia, attesa da un vero e proprio match point per chiudere pressoché definitivamente il discorso salvezza. Le biancazzurre di coach Nuzzi, infatti, ricevono al PalaDolmen, alle ore 19, la visita della Biogustiamo Cerignola terzultima della classe con appena 10 punti conquistati. In caso di successo le biscegliesi aumenterebbero a tredici le lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione con sole sette giornate ancora da disputare mettendo una seria ipoteca sulla permanenza nella categoria. In caso contrario, una sconfitta allungherebbe ulteriormente il momento negativo del sodalizio del presidente Angelo Grammatica, reduce da cinque sconfitte consecutive, che vedrebbe ridursi il margine sulle inseguitrici con rischio di vedersi risucchiare pericolosamente nella bagarre salvezza dopo un intero campionato disputato in una zona tranquilla. Il morale in casa biscegliese non è comunque così negativo grazie anche alla buona prestazione fornita lo scorso fine settimana contro Francavilla, nonostante la sconfitta per 3-0, e al miglioramento delle condizioni fisiche di alcune delle giocatrici assenti nelle ultime settimane, circostanza che ha pesato non poco sull’andamento della squadra. Il tecnico biscegliese rimane sempre con l’incognita di dover attendere fino all’ultimo minuto per capire chi potrà far parte della sfida e chi no, ma mai come questa volta occorre gettare il cuore oltre l’ostacolo per agguantare tre punti fondamentali per raggiungere l’obiettivo finale. Nel match d’andata, disputatosi a Cerignola lo scorso 13 novembre, Sportilia riuscì ad imporsi con il punteggio di 1-3.