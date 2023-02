Serie B2: Sportilia sconfitta in casa, vittoria importante per Star Volley / CLASSIFICA

Sabato agrodolce per le portacolori del volley cittadino che nei match del quindicesimo turno del campionato di Serie B2 raccolgono una vittoria ed una sconfitta rispecchiando il pronostico della vigilia.

Si preannunciava complesso l’impegno di Sportilia al cospetto di Isernia, terza forza del campionato, e così è stato. Le molisane fanno valere la propria qualità approfittando anche delle difficoltà delle biscegliesi, decimate dalle assenze, ed espugnano il PalaDolmen con un eloquente 0-3. 17-25, 11-25 e 15-25 i parziali di una gara senza storia controllata fin dalle prime battute da Isernia, brava a prendere subito il largo nel set d’apertura dopo una rapidissima fase di studio. Guadagnato, infatti, il primo vantaggio sul 4-5 le molisane hanno progressivamente dilatato il margine nei confronti delle biancazzurre, comunque mai dome nel tentare di rispondere agli attacchi avversari, conquistando lo 0-1 in poco meno di mezz’ora di gioco. Al rientro per il secondo set Isernia capisce che è il momento di spingere per incanalare a proprio favore il match e lo 0-7 con il quale si apre la frazione testimonia la volontà delle molisane, precisissime in questa fase di partita. Sportilia si riorganizza e prova a reagire ma il gap subito in apertura è incolmabile e le ospiti raddoppiano amministrando con serenità l’ampio vantaggio. Sotto di due set e con la stanchezza che si fa sentire a causa delle rotazioni ridotte le padrone di casa, comunque, non mollano e sorprendono le rivali in apertura portandosi sul 3-1. L’abbrivio di Sportilia, però, dura poco anche a causa della rabbiosa reazione di Isernia che risponde immediatamente e nella fase centrale del set opera il sorpasso andando a chiudere la sfida in virtù del 15-25 che vale lo 0-3 finale.

Successo importante e più complicato del previsto per Star Volley che, sul campo del fanalino di coda Gada Pescara, prima va sotto, poco dopo trema ma trova la forza di reagire e ribaltare una partita resa davvero difficile dalle abruzzesi alle quali vanno dati grossi meriti per come hanno condotto la gara. Le nerofucsia pagano la lunga sosta e approcciano con cautela la gara facendosi sorprendere dalla grande voglia delle padrone di casa, a caccia di punti vitali per la salvezza. Le abruzzesi, quindi, tengono sotto scacco le biscegliesi per tutta la durata del set d’apertura trovando la forza di allungare nel finale e di far propria la frazione per 25-21. Star Volley accusa il colpo e nel secondo set Pescara annusa la possibilità di raddoppiare mantenendo un buon livello di gioco. Ne viene fuori una sfida combattutissima con le due squadre a rispondere colpo su colpo alle iniziative avversarie e a non lasciare nulla di intentato per far proprio il set. Coach Sarcinella inserisce Padula per cercare di agguantare il pareggio e la mossa sortisce gli effetti sperati perché, una volta giunto ai vantaggi, il set è preda delle biscegliesi che con il parziale di 24-26 acciuffano l’1-1 e cambiano l’inerzia dell’incontro. Pescara, infatti, accusa pesantemente il colpo e in avvio di terzo set paga tremendamente dal punto di vista psicologico osservando in maniera impotente la fuga di Star Volley verso il sorpasso. Le nerofucsia, infatti, lasciano le avversarie ad appena 10 punti e completano la rimonta portandosi in vantaggio in virtù del 10-25 che archivia il terzo set. Ottenuto il controllo della gara, le biscegliesi giocano in maniera più sciolta e nel quarto set dimostrano una solidità maggiore delle avversarie allungando nel momento giusto e non consentendo più alle abruzzesi di mettere in discussione il successo che si materializza grazie al 15-25 che chiude l’incontro. Finisce dunque 1-3 in favore di Star Volley che conquista tre punti fondamentali per non perdere il treno delle formazioni di vertice.

I risultati della giornata disegnano una classifica nella quale Star Volley sale a quota 29 al quinto posto della graduatoria. Resta invece a quota 23 all’ottavo posto Sportilia che mantiene comunque un ampio margine di undici lunghezze sulla zona retrocessione. Nel prossimo turno, in programma sabato 18 febbraio, la nerofucsia ospiteranno al PalaDolmen la Futura Teramo mentre Sportilia si recherà in trasferta sul parquet della Briolingerie Cerignola.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B2