Serie B2: Sportilia e Star Volley salutano il 2022 con una vittoria ed una sconfitta / CLASSIFICA

Un sabato nel complesso positivo, ma al termine del quale resta un po’ di rammarico per quello che poteva essere e non è stato. Si può riassumere così il pomeriggio che ha visto protagoniste ieri le due formazioni cittadine impegnate nel turno prenatalizio del campionato di Serie B2 di volley.

Ritrova il sorriso dopo due gare Sportilia che, al PalaDolmen, fa suo in maniera netta il delicato derby con la Lavinia Group Trani e conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza. 3-0 il risultato finale al termine di un match controllato dall’inizio alla fine dalle biancazzurre, bravissime ad incanalare la sfida sui binari giusti fin dai primissimi istanti. Infatti, ad eccezione della falsa partenza delle ragazze di coach Nuzzi trovatesi sotto sul 6-9, la partita è un autentico monologo delle biscegliesi che, superato il momento difficile grazie al time out chiamato dal tecnico trovano subito la forza di reagire con un parziale di quattro punti consecutivi che vale il sorpasso (10-9). Le padrone di casa giocano meglio e allungano il gap fino al +4 a quota 17-13. Trani tenta una reazione che riporta le ospiti a contatto sul -1, ma le biscegliesi si riorganizzano sfruttando al meglio il turno in battuta di Mariangela Di Reda, preludio al 25-19 con il quale si chiude la prima frazione in favore di Sportilia. Al rientro in campo la sfida si caratterizza per una lunga fase all’insegna dell’equilibrio con un continuo botta e risposta da parte delle due squadre fotografato nitidamente dall’andamento del punteggio con il tabellone che a metà frazione segna un eloquente 10-10. A questo punto sale in cattedra Bellapianta, strepitosa nel proprio turno di battuta che produce un parziale di sei punti consecutivi, il quale sembra incanalare definitivamente il secondo set in favore delle padrone di casa. Il grande merito di Trani è quello di non disunirsi e le ospiti si producono in un grande sforzo che vale il clamoroso sorpasso al termine di un contro parziale di 0-8 grazie al quale il punteggio si attesta sul 16-18. Il finale di set diventa quindi una volata tra le due formazioni ed in questa circostanza Sportilia dimostra maggiore lucidità e concentrazione rispetto alle rivali riuscendo a trovare il raddoppio con la schiacciata vincente di Bellapianta che fissa il punteggio della seconda frazione sul 25-23. Il doppio vantaggio motiva le biscegliesi che tornano in campo per il terzo set decise a chiudere la gara. L’avvio di Losciale e compagne è infatti veemente e vale subito un rassicurante +5 (8-3). Ancora una volta, però, la volontà delle ragazze di casa si scontra con quella delle ospiti che si producono in un tentativo di reazione che le riavvicina sul 12-11. Sportilia, tuttavia, riprende a macinare il proprio gioco e ricostruisce quattro lunghezze di vantaggio (16-12) costringendo le avversarie a chiamare time out per spezzare l’inerzia della partita. La mossa non sortisce l’effetto sperato poiché la distanza tra le due squadre rimane pressoché invariata ed anzi si dilata fino agli istanti conclusivi di partita quando l’ennesimo attacco vincente di Carmen Bellapianta sugella il 25-18 e il conseguente successo di Sportilia.

Sfiora invece l’impresa la Star Volley Bisceglie che nel big match sul campo della capolista Fasano gioca una partita fantastica e per una questione di dettagli non riesce ad infliggere alle brindisine la prima sconfitta stagionale cedendo con l’onore delle armi solamente al tiebreak.

Nerofucsia senza timori reverenziali nei confronti della prima della classe e con tre novità in organico subito gettate nella mischia ovvero Lucia Bacchi, la laterale Zicari e la centrale Telesca. L’avvio di partita, tuttavia, è decisamente favorevole alle padrone di casa che incanalano immediatamente il set d’apertura approfittando di alcune difficoltà in ricezione delle biscegliesi. Fasano, infatti, è molto abile a cogliere l’occasione e a portarsi prima sul 10-6, successivamente sul 17-13 per poi chiudere i conti grazie ad un netto 25-16. Star Volley, però, alza il proprio livello di gioco nel secondo set dimostrandosi formazione ostica e decisamente in grado di impensierire la capolista. Le ragazze di coach Sarcinella, infatti, tengono botta nelle fasi iniziali della frazione e a metà della stessa riescono a scappare via costruendo un gap di tre lunghezze che si mantiene costante fino alla fine con Haliti e compagne che raddrizzano la sfida in virtù del 20-25 finale.

Tornate in campo per il terzo set, le due squadre si danno battaglia su tutti i palloni e al brillante avvio di Star Volley, capace di trovare anche il +6 a quota 11-17, fa da contraltare la splendida rimonta di Fasano che riesce anche ad operare il sorpasso sul 22-21. Il finale di frazione, però, è tutto di marca nerofucsia e l’ace di Haliti e la giocata di Bacchi valgono alle biscegliesi il clamoroso controsorpasso e, soprattutto, il vantaggio di set grazie al 23-25 con il quale si chiude la terza frazione. Star Volley, a questo punto, sogna l’impresa ma la capolista non si arrende e nel quarto set, con le spalle al muro, rientra in campo con una determinazione feroce che vale il 4-0. Le nerofucsia non sono da meno e, accusato il colpo, riprendono a giocare con attenzione e ricuciono il gap trovando la parità sul 7-7 e successivamente il vantaggio sul 9-10. La capolista, però, non ci sta e con un finale di set di alto livello annulla le velleità delle biscegliesi trovando fluidità di gioco in attacco. La reazione delle brindisine è quindi inarrestabile per Star Volley che prova in tutti i modi a rimanere aggrappata alle avversarie, ma con il passare dei minuti il punteggio si dilata in favore delle padrone di casa che prima toccano il +4, sul 17-13, e successivamente il +5 (21-16) che si mantiene inalterato fino al termine con Fasano che porta la sfida al decisivo tiebreak grazie al 25-20 che vale il 2-2. Il tiebreak inizia benissimo per le biscegliesi che si portano sul 3-6 facendo ipotizzare un arrivo tirato punto a punto ma è qui che Fasano dimostra le proprie doti di capolista sommergendo le ragazze di coach Sarcinella con un parziale di 7-0 che ribalta le sorti del quinto set e, di conseguenza, della gara in quanto le biscegliesi non hanno più la forza di reagire e sono costrette ad arrendersi al 15-10 finale.

I risultati ottenuti consentono alle due formazioni biscegliesi di muovere la classifica alla vigilia della sosta dovuta alle festività natalizie e di fine anno. Star Volley arriva alla pausa con un bottino di 23 punti che vale la terza posizione della graduatoria mentre Sportilia si attesta in settima posizione, in coabitazione con Castellaneta, con 18 punti all’attivo. Il campionato riprenderà nel weekend del 7 ed 8 gennaio 2023 con Star Volley che ospiterà al PalaDolmen la Biogustiamo Cerignola mentre Sportilia farà visita al Primadonna Bari. (FOTO: PAGINA UFFICIALE SPORTILIA VOLLEY)

