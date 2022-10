Serie B2: Sportilia e Star Volley a caccia del bis

Secondo turno del girone L di Serie B2 per Sportilia e Star Volley Bisceglie desiderose di bissare, nei match in programma domani pomeriggio, il successo dell’esordio per alimentare il convincente avvio di stagione.

Trasferta in terra molisana per le ragazze di coach Nuzzi, impegnate sul parquet del PalaFraraccio di Isernia alle ore 18. Le padrone di casa, proprio come Sportilia, sono reduci da una brillante vittoria per 3-1 nella prima giornata avendo violato il domicilio del Cutrofiano. Si preannuncia, dunque, una sfida equilibrata e molto complessa per le biancazzurre ma la squadra ha preparato al meglio la partita per tornare dal Molise con un risultato positivo.

Esordio casalingo, invece, per la Star Volley che un’ora più tardi attende al PalaDolmen il Pescara nel primo storico match tra le mura amiche nella categoria. Haliti e compagne affrontano un avversario che punta all’immediato riscatto dopo la secca sconfitta patita per mano del Fasano sabato scorso. Coach Sarcinella ha utilizzato la settimana di lavoro per approcciare al meglio questa gara nella quale le nerofucsia devono mantenere alta la concentrazione per proseguire la striscia positiva. (FOTO: PAGINA UFFICIALE STAR VOLLEY BISCEGLIE)