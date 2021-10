Serie B2, Sportilia Bisceglie parte bene ma esce sconfitta da Trani

L’inizio del cammino in serie B2 per la Sportilia Bisceglie non comincia nel migliore dei modi: l’Adriatica Trani supera le pallavoliste biscegliesi per 3-1.

Il sestetto di coach Nuzzi però è riuscito ad aggiudicarsi con grandi meriti il primo set della partita, con le giocatrici di casa che cominciano a vedere la strada tutta in salita (25-19 il punteggio della prima parte di gara). Il team di coach Mazzola reagisce nel secondo set, approfittando degli errori in fase di battuta di Sportilia Bisceglie. Sfida di nuovo in equilibrio dopo il netto 25-14.

Il terzo parziale è quello decisivo che darà la direzione definitiva al match; dopo un inizio equilibrato Lo Basso e compagne cedono per mano dell’Adriatica Trani, con il tabellone che segna 25-17. Ultima parte della contesa in discesa per le giocatrici tranesi, le quali mettono il sigillo sul 25-14.

Il prossimo impegno per le giocatrici biscegliesi si terrà sabato contro la Volley Torresi Porto Potenza Picena, sulle tavole del Paladolmen.

Foto di Massimo Lavermicocca.