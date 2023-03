Serie B2: si ferma la corsa di Star Volley, vittoria decisiva per Sportilia / CLASSIFICA

Una vittoria per ripartire dopo settimane difficili ed una sconfitta sanguinosa che interrompe il momento positivo. Questo l’esito dei match disputati ieri pomeriggio dalle formazioni biscegliesi nel campionato di volley di Serie B2 e valevoli per la diciannovesima giornata.

Si ferma a cinque la striscia di vittorie consecutive di Star Volley Bisceglie che cade sul difficilissimo campo di Castellaneta con il punteggio di 3-1 e si fa avvicinare in classifica proprio dalle rivali di giornata, riportatesi ad un punto di distacco dalle nerofucsia. Ci si attendeva una sfida equilibrata alla vigilia e l’avvio di gara conferma i pronostici con le due squadre molto concentrate fin dalle prime battute e decise a non lasciare scappare le avversarie nel punteggio. Il batti e ribatti iniziale si prolunga per tutto il corso del primo set e al termine di un confronto accesso, le ragazze di coach Sarcinella prevalgono ai vantaggi grazie ad una maggiore lucidità nella fase decisiva della frazione inaugurale. Le nerofucsia, infatti, prendono il comando delle operazioni nel segmento centrale del set fino a raggiungere il +4 (18-22), ma le tarantine hanno la forza di costruire la rimonta prolungando la contesa ai vantaggi. Nella circostanza Star Volley mantiene i nervi saldi e con due punti consecutivi archivia il primo set con il punteggio di 24-26. Ottenuto il vantaggio, però, capitan Haliti e compagne spengono la luce ed il secondo set è un autentico monologo delle padrone di casa che fin dalle prime battute dilatano il gap a loro favore impattando la sfida in pochissimi minuti grazie al 25-12. Nemmeno il pareggio subito ridesta le biscegliesi che in avvio di terzo set soffrono ancora la maggior intraprendenza di Castellaneta, brava ad approfittare delle difficoltà delle rivali per tentare di scappare via nel punteggio doppiando le nerofucsia sul 12-6 e, poco dopo, ipotecando il set allungando sul +10 (21-11). Nel momento più difficile, però, Star Volley sembra riprendere ritmo ed efficienza offensiva riavvicinando progressivamente le padrone di casa, annullando ben sei set point e sfiorando addirittura una clamorosa rimonta che sfuma sul più bello quando Castellaneta riesce a trovare il punto decisivo per il 25-23. L’ottimo finale di set è emblematico delle potenzialità inespresse dalle nerofucsia nei due parziali disputati precedentemente e, infatti, al rientro in campo per il quarto set la partita torna ad essere profondamente equilibrata come testimonia l’andamento del punteggio con il tabellone che segna prima il 6-6, poco dopo il 18-18 ed infine il 24-24. Si va, dunque, nuovamente ai vantaggi ma questa volta, a differenza del set d’apertura, sono le tarantine a fare la differenza nei dettagli aggiudicandosi la frazione per 29-27 facendo propria la partita per 3-1.

Una prestazione perfetta ed un successo di platino che chiudono quasi definitivamente il discorso salvezza. Al termine di un pomeriggio da incorniciare Sportilia può sostanzialmente festeggiare il mantenimento della categoria in virtù della schiacciante superiorità dimostrata contro la Biogustiamo Cerignola, sconfitta al PalaDolmen con il punteggio di 3-0. Le foggiane, giunte a Bisceglie con la necessità di incamerare punti preziosi in virtù della precaria situazione di classifica, giocano una buona partita ma sono costrette ad arrendersi alla grande determinazione messa in campo dalle ragazze di coach Nuzzi, bravissime a mantenere un altissimo livello di gioco e concentrazione per tutto il corso del match. Avvio di partita caratterizzato dall’equilibrio con le formazioni incapaci di prendere il controllo della partita. A metà del set d’apertura Sportilia, però, allunga sul +3 (14-11) costringendo il tecnico ospite a ricorrere al time out per spezzare l’inerzia favorevole alle biancazzurre. La mossa inizialmente non sembra sortire effetti con le padrone di casa che aumentano il gap a cinque lunghezze forzando le ofantine a ricorrere ad una nuova sospensione. Questa volta Cerignola aumenta i giri del motore e con una brillante fase difensiva ricuce progressivamente il gap nei confronti delle avversarie ritornando sul -1 in virtù di un parziale di quattro punti consecutivi, che inducono coach Nuzzi a chiamare a sua volta time out per aiutare le sue ragazze a riordinare le idee. Ritornate in parità sul 18-18, le due squadre comprendono l’importanza che avrebbe la conquista del set d’apertura per il prosieguo dell’incontro e così aumentano gli sforzi per prevalere l’una sull’altra. Nel concitato finale, Sportilia riesce a sfruttare al meglio le sbavature delle avversarie e trova il guizzo decisivo per aggiudicarsi il set con il punteggio di 25-23. Al rientro sul parquet il copione del match non cambia con Cerignola decisa a riequilibrare immediatamente la situazione. L’andamento della gara si mantiene costante con le due formazioni sempre pronte a controbattere alle iniziative avversarie. Le ospiti provano a guadagnare un leggero vantaggio in avvio di secondo set ma il 23-23 con il quale si arriva alla fase cruciale del set fotografa perfettamente l’estrema equivalenza dei valori in campo. Ancora una volta, però, Sportilia è perfetta nella gestione del finale agguantando il raddoppio con l’attacco di Lo Basso che vale il nuovo 25-23 per le biscegliesi. Sotto di due set, le foggiane accusano il colpo e dopo aver tentato di rimanere aggrappate alle padrone di casa nel corso dei primissimi scambi del terzo set si arrendono alle biancazzurre, abilissime a giocare con ancora più attenzione e determinazione non lasciando alcuna possibilità alle avversarie, costrette prima ad osservare Sportilia volare sul +10 (17-7) e successivamente a capitolare definitivamente all’attacco di capitan Nazzarini che certifica il 25-16 con il quale cala il sipario sulla gara.

I risultati maturati restituiscono la seguente situazione di classifica. Star Volley resta ferma a 35 punti in graduatoria perdendo il terzo posto in favore della Briolingerie Cerignola, vittoriosa su Pescara, mentre Sportilia resta all’ottavo posto ma sale a quota 23 punti aumentando a tredici lunghezze il gap dalla zona retrocessione, un vantaggio ormai rassicurante a sette giornate dalla conclusione del torneo. Nel prossimo turno, in programma sabato 18 marzo, Star Volley riceverà al PalaDolmen Primadonna Bari per un derby tutto da vivere mentre Sportilia si recherà in Abruzzo ospite del fanalino di coda Pescara. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

