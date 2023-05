Serie B2: si chiude con fortune alterne la stagione di Star Volley e Sportilia / CLASSIFICA

Si chiude con due risultati completamente opposti il campionato di Serie B2 di Star Volley Bisceglie e Sportilia che si congedano da questa stagione impegnativa e, al tempo stesso, soddisfacente raccogliendo due 3-0 di tenore completamente diverso.

Si tolgono una grandissima soddisfazione le nerofucsia di coach Sarcinella che, al PalaDolmen, salutano il proprio pubblico con una prestazione stratosferica che vale il successo sulla corazzata Francavilla, seconda in classifica e fino a ieri sempre vittoriosa ad eccezione dei due match contro l’imbattuta Fasano. Un risultato straordinario per Haliti e compagne che, quindi, possono vantarsi di essere l’unica formazione del torneo, oltre alla capolista, ad avere strappato un successo alle brindisine, giunte a Bisceglie viceversa con l’obiettivo di concludere il campionato dimostrando di essere superiore a tutte le altre avversarie. Le intenzioni delle ospiti sembrano palesarsi immediatamente infatti l’avvio di gara di Francavilla è bruciante e vale il +6 (2-8). Le padrone di casa si riorganizzano e piazzano un parziale di 7-2 che induce il tecnico delle brindisine a chiamare un time-out. La contesa a questo punto diventa molto tirata con le due squadre brave a ribattere alle iniziative avversarie fino al 20-20. Quando tutto sembra far presagire ad un testa a testa fino al termine, Star Volley accelera incredibilmente innalzando il proprio livello di gioco e aggiudicandosi il set inaugurale con un autorevole 25-20. Il brillante momento delle nerofucsia si prolunga anche in avvio di secondo set con Francavilla che fa segnare il primo punto dopo una striscia di ben sette punti consecutivi delle padrone di casa. Il gap conquistato nelle prime battute incide sull’andamento della frazione infatti il vantaggio biscegliese si dilata immediatamente fino al +10 (12-2) costringendo le ospiti ad usufruire di un altro time-out. La mossa però non sembra sortire grandi effetti infatti le biscegliesi controllano senza alcuna difficoltà le operazioni raddoppiando con uno schiacciante 25-13 che non ammette repliche. Il perfetto pomeriggio nerofucsia si completa, infine, nel terzo set con le ragazze di coach Sarcinella bravissime a prendere nuovamente il controllo fin dalle prime battute portandosi sul +6 (10-4) e amministrando il gap per tutto il corso della frazione. Il timido tentativo di rientro di Francavilla viene infatti facilmente arginato dalle nerofucsia che si aggiudicano il match con il definitivo 25-16 che vale il meraviglioso 3-0 finale e un finale di stagione da incorniciare per la matricola biscegliese che chiude il primo campionato della propria storia in Serie B2 al terzo posto. Poco male per le brindisine che, nonostante la sconfitta, si qualificano comunque per i playoff promozione come migliore seconda d’Italia.

Non riesce, invece, a concludere la stagione nel modo giusto Sportilia che, sul campo della già retrocessa Cutrofiano, si arrende nettamente per 3-0 al giovanissimo roster di casa, il quale, a dispetto della mancata permanenza nella categoria e dell’età media molto bassa, si è dimostrato assolutamente ricco di talento e di giocatrici di prospettiva. L’inizio di partita è decisamente equilibrato con le due squadre che, seppur prive di motivazioni legate alla classifica, non vogliono lasciare l’iniziativa in mano alle avversarie. La situazione di equilibrio perdura per buona parte del set inaugurale ma, nel finale, le salentine si dimostrano più lucide e trovano il guizzo per portarsi in vantaggio e aggiudicarsi il primo set per 25-22. Il copione della partita non cambia nemmeno in avvio di seconda frazione durante la quale le due formazioni continuano a controbattere alle avversarie non riuscendo a costruire un gap consistente l’una nei confronti dell’altra. Il vantaggio però sembra far giocare con più tranquillità le padrone di casa che, in alcune circostanze, approfittano di alcune disattenzioni delle ragazze di coach Nuzzi per guadagnare punti facili. A metà set, Cutrofiano riesce infatti a prendere un leggero margine di tre lunghezze (18-15) che consente di poter arrivare alla fase decisiva del set con un piccolo vantaggio. Le salentine sono bravissime a far fruttare la situazione favorevole e ad allungare fino al +6 che porta al raddoppio in virtù del 25-19 con il quale si va al terzo set. L’avvio sembra favorevole alle biancazzurre biscegliesi che si portano immediatamente sul +3 ma Cutrofiano non ci sta e con parziale di tre punti consecutivi ristabilisce subito la parità. A questo punto l’andamento dell’incontro ricalca grosso modo quello dei due set precedenti con il grande equilibrio a fare da padrone. Ancora una volta, però, le giovani padrone di casa si fanno preferire nei momenti cruciali del set e, allungando nel finale, chiudono definitivamente i giochi con il 25-19 che sancisce il 3-0 finale e fa calare il sipario sulla stagione delle due squadre.

Finisce, dunque, con un bottino brillante il campionato di Serie B2 2022/2023 delle due formazioni cittadine, entrambe bravissime a conquistare i propri obiettivi e, soprattutto, mai realmente impelagate nella lotta salvezza in virtù di un ottimo avvio di torneo e di un buon livello di gioco mostrato che, in molte circostanze, ha sopperito alle difficoltà che entrambe hanno avuto a causa soprattutto degli infortuni e delle assenze. Star Volley conclude la stagione con un fantastico terzo posto a quota 52 punti frutto di 17 vittorie e 7 sconfitte mentre Sportilia chiude nona con 9 vittorie e 15 sconfitte che le sono valse 26 punti in graduatoria.

