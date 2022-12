Serie B2: sabato negativo per Sportilia e Star Volley / CLASSIFICA

Due sconfitte nette maturate al termine di due partite molto complesse. È questo il bilancio del sabato di Serie B2 di Sportilia e Star Volley, che lasciano strada alle avversarie nei due scontri diretti validi per il nono turno.

Non riesce l’impresa a Star Volley che, decimata dalle assenze di Mantovani, Padula, Ameri e Gambacorta, non può nulla sul parquet della Briolingerie Cerignola. Coach Sarcinella, con sole otto giocatrici a disposizione compresa l’ultima arrivata D’Ambrosio, fa di necessità virtù schierando un sestetto di emergenza. L’avvio di gara è complicato per le biscegliesi che in pochissimo tempo vedono svanire le possibilità di aggiudicarsi il primo set in quanto le padrone di casa giocano con grande solidità fino al convincente 25-13 grazie al quale passano a condurre. Le nerofucsia, tuttavia, rientrano in campo più determinate nel secondo parziale durante il quale Cerignola fa più fatica a respingere le velleità delle ospiti, brave a lottare in ogni circostanza. La contesa si trascina punto a punto ma nel finale le ofantine premono sull’acceleratore e trovano il raddoppio in virtù del 25-20. Nel terzo set le biscegliesi fanno ancora meglio e, a dispetto delle difficoltà legate alle numerose assenze, trovano la forza per provare a riaprire la gara scappando via in avvio di frazione. Star Volley tocca anche il +6 (8-14) ma le padrone di casa reagiscono e riducono progressivamente il gap fino a riagguantare le avversarie. Ancora una volta il finale è favorevole a Cerignola che con lucidità chiude la sfida con il 25-22 che vale il definitivo 3-0.

Pomeriggio negativo anche per Sportilia che al PalaDolmen inizia molto bene ma alla lunga cede alla più esperta Futura Teramo che si impone con il punteggio di 3-1. Abruzzesi colpite dall’ottimo avvio di partita delle biscegliesi che giocano una pallavolo di alto livello utile a prendere il comando delle operazioni. Il primo set, infatti, è un continuo crescendo per le padrone di casa che riescono a dilatare il vantaggio fino al +5 con il quale si chiude la frazione inaugurale in favore delle biancazzurre (25-20). Il secondo parziale è estremamente combattuto e si rivela essere quello decisivo per il prosieguo del match. L’andamento del set fotografa in maniera chiarissima l’incredibile equilibrio della contesa che vede le squadre prima sul 12-12, successivamente sul 18-18 e infine sul 21-21. A questo punto l’attacco di Lo Basso vale il vantaggio in favore di Sportilia ma è il finale di frazione che cambia l’inerzia della partita. Teramo, infatti, non si perde d’animo e con un decisivo parziale di 0-4 ribalta le sorti del set agguantando il pareggio grazie al 22-25. La gara continua a viaggiare sui binari dell’equilibrio anche in avvio di terza frazione ma a metà della stessa Teramo accelera e trova un piccolo vantaggio che si dilata nel finale fino al +8 (13-21). Sportilia tenta di ricucire ma il gap è troppo largo per poter essere colmato con le abruzzesi che passano a condurre in virtù del 19-25. Nel quarto set le ospiti partono determinate a chiudere i giochi e fin dalle prime battute prendono il controllo della gara con le biscegliesi incapaci di rispondere alle iniziative delle avversarie. Sul 4-11 coach Nuzzi prova a giocarsi la carta del time out per ridare fiducia alle sue ragazze e la mossa sembra aver effetto in quanto Sportilia risale fino al 9-13 costringendo Teramo a chiamare a sua volta la sospensione. Al rientro in campo, però, le abruzzesi tornano a premere con più convinzione e non consentono più alle biscegliesi di avvicinarsi. Il vantaggio di quattro punti, infatti, rimane sostanzialmente invariato fino al definitivo 21-25 con il quale Teramo chiude la gara.

I risultati maturati fanno scivolare in classifica le due compagini biscegliesi. Star Volley, infatti, resta a quota 19 punti e scende al quarto posto perdendo il podio in favore della Futura Teramo mentre Sportilia resta a 15 punti e vede allontanarsi di tre lunghezze la Briolingerie Cerignola, ora al quinto posto solitario. Nel prossimo turno, in programma sabato 10 dicembre, sarà tempo di derby per le formazioni biscegliesi che si affronteranno l’una contro l’altra al PalaDolmen nel primo confronto della storia in Serie B2. (FOTO: UFFICIO STAMPA SPORTILIA)

