Serie B2: quarta vittoria di fila per Star Volley, Sportilia lotta ma non basta / CLASSIFICA

Una vittoria rotonda ed autorevole ed una sconfitta preventivabile ma arrivata con onore lottando su ogni singolo punto soprattutto nei primi due set. Si può riassumere così il weekend delle due formazioni biscegliesi impegnate nel campionato di Serie B2 di volley.

Ottimo approccio, perfetta conduzione di gara ed una determinazione per tutti e tre i set disputati. Sono questi gli ingredienti con i quali Star Volley liquida, tra le mura amiche del PalaDolmen, la pratica Lavinia Group Trani per 3-0 in un derby fondamentale e gestito dal primo all’ultimo scambio. Brillante avvio di partita da parte delle ragazze di coach Sarcinella che opta per l’inserimento tra le titolari di Zicari in luogo dell’acciaccata Costantini. La fase offensiva delle nerofucsia non risente della piccola modifica apportata e un ace di Bacchi vale il +4 sul punteggio di 10-6. Le tranesi, assetate di punti salvezza, rispondono immediatamente e riescono a riprendere le padrone di casa sul 13-13 ma il finale di frazione vede la progressiva accelerazione di Star Volley che, trascinata da capitan Haliti, prima si riporta sul +5 (19-14) e, successivamente, dilata il margine fino al 25-18 con il quale si conclude la frazione d’apertura. Trovato il vantaggio, il livello di gioco delle biscegliesi cresce ulteriormente e l’inizio di secondo set è un autentico monologo di Todisco e compagne, brave a non lasciare alcuna chance alle rivali grazie anche ad una straordinaria efficienza in battuta. Saranno ben sette gli ace messi a referto dalle nerofucsia nel solo secondo set, un dato che basta a spiegare il totale controllo della contesa da parte delle ragazze di casa il cui vantaggio aumenta progressivamente a partire dal 5-1 iniziale passando per l’11-4 di metà frazione per concludersi con il +9 a quota 25-16 firmato dalla battuta vincente di Cacciapaglia. Il doppio svantaggio spegne qualsiasi velleità delle tranesi che anche in apertura di terzo set sono costrette immediatamente ad inseguire trovandosi in pochissimi minuti sotto di sette lunghezze (10-3). Un nuovo allungo fino al 15-6 chiude virtualmente la gara con coach Sarcinella che decide di far rifiatare alcune delle suo giocatrici inserendo Gambacorta e D’Ambrosio, il cui apporto consente di portare definitivamente a casa i tre punti in virtù del 25-18 finale.

Non riesce, invece l’impresa a Sportilia che, di scena sul terreno della vicecapolista Francavilla, getta il cuore oltre l’ostacolo e il momento di difficoltà legato alle assenze lottando per tutto il match arrendendosi, però, alle più quotate rivali con il punteggio di 3-0. Nonostante il passivo, però, le biancazzurre disputano una partita di ottimo livello nella fase iniziale mettendo più volte in difficoltà le rivali sempre in lotta per la promozione in Serie B1. Il primo set è un’autentica battaglia nella quale Sportilia dimostra di approcciare meglio la contesa approfittando di alcune disattenzioni delle padrone di casa imprecise, soprattutto, in battuta. La gara scivola via con le due squadre che rispondono colpo su colpo ma Francavilla riesce a mantenere un piccolo margine sufficiente ad assicurarle il primo set per 25-20 con il sigillo decisivo di Labianca. Anche la seconda frazione conferma le sensazioni di inizio match con Sportilia sempre attenta e concentrata nel creare difficoltà alle avversarie, brave ad alzare il livello di gioco dopo l’avvio sottotono. La partita è molto più intensa e combattuta della frazione inaugurale e decisa dai dettagli anzi le ragazze di coach Nuzzi sembrano in grado di sorprendere le brindisine ma il brillante turno in battuta di Labianca unito al vincente di Cristofaro sigillano il 25-23 che consegna anche il secondo set a Francavilla con grande rammarico di Sportilia. Incassato il colpo ed il doppio svantaggio, infatti, le biscegliesi subiscono il contraccolpo psicologico e nel terzo set si ritrovano costrette ad inseguire le avversarie che ne approfittano appieno e chiudono la pratica con il 25-16 finale che vale il 3-0.

I risultati del weekend sanciscono la quarta vittoria consecutiva per Star Volley, che resta così al terzo posto salendo a quota 35 punti, e, viceversa, il quinto stop consecutivo per Sportilia, sempre ferma a 20 punti ma con il medesimo vantaggio della scorsa settimana sulla zona retrocessione grazie al successo di Star Volley su Trani. Nel prossimo turno, in programma sabato 11 marzo, Sportilia ospiterà al PalaDolmen la Biogustiamo Cerignola in un cruciale scontro salvezza mentre Star Volley sarà impegnata sull’ostico parquet di Castellaneta.

