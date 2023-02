Serie B2: pronostici rispettati per Sportilia e Star Volley / CLASSIFICA

Pronostici rispettati. Sì può riassumere così il weekend delle due formazioni cittadine impegnate nel campionato di Serie B2 di volley.

Scesa in campo sabato pomeriggio contro la capolista Fasano, Sportilia, sempre falcidiata dalle assenze, nulla ha potuto per fermare la corsa della prima della classe, giunta alla sedicesima vittoria in altrettanti incontri. Coach Nuzzi, ormai abituato alla situazione di emergenza, deve rinunciare a Bellapianta, Piera Losciale, Piarulli e Lopolito ma le ragazze biscegliesi in avvio di partita offrono una prova di alto livello rimanendo a contatto nel punteggio fino all’11-12. A questo punto, però, le brindisine accelerano facendo valere la propria qualità e, approfittando di qualche errore della squadra di casa, allungano progressivamente fino al 16-25 con il quale va in archivio il primo set. Fasano non concede nulla alle biscegliesi e, in apertura di secondo parziale, guadagna un margine rassicurante grazie allo 0-7 con cui si rientra dal cambio campo. Il vantaggio si mantiene costante e tocca il +8 sul 10-18 ma a questo punto Sportilia reagisce e con grande determinazione ricuce le distanze dimezzando il gap fino al -4 (17-21). La nuova accelerazione della capolista, però, segna anche il secondo set che Fasano fa suo con il punteggio di 18-25. Sul risultato di 0-2 il copione non cambia e l’inizio del terzo set è sostanzialmente la fotocopia del precedente con le brindisine subito in fuga sul 3-8, che si dilata fino al +7 (6-13). Ancora una volta, però, la fase centrale della frazione sorride alle biscegliesi che, trascinate da De Nicolò, rimontano fino al -3 (13-16) costringendo il tecnico ospite al time out. L’uscita dalla pausa dimostra la fame di vittorie e la mentalità della capolista che con un impressionante parziale si riporta sul 13-22, preludio alla vittoria finale che arriva non prima di un ultimo sussulto d’orgoglio delle biancazzurre che, risalite fino al 19-23, si arrendono definitivamente alla luce del 19-25 finale che sancisce lo 0-3.

Continua invece a vincere Star Volley che, espugnando il domicilio del Cutrofiano per 1-3, prolunga a tre la striscia di vittorie consecutive. Partita equilibrata quella disputatasi in terra leccese con le giovani ragazze di casa mai dome e sempre pronte a creare difficoltà alle nerofucsia. Inizio di match all’insegna dell’equilibrio con le due formazioni pronte a controbattere alle iniziative avversarie vista anche l’importanza della posta in palio soprattutto per le padrone di casa, impelagate nella lotta per non retrocedere. Nella fase centrale del set d’apertura, però, le ragazze di coach Sarcinella alzano i giri del motore e guadagnano un confortante +6 (13-19) propedeutico alla conquista del primo set, chiuso sul 16-25. Al ritorno sul parquet per la seconda frazione, il pubblico spinge la squadra di casa che è brava a rimanere a contatto con le biscegliesi per tutto il corso del set nonostante Star Volley riesca sempre a mantenere un vantaggio oscillante tra i due e i tre punti. Sul 21-23, tuttavia, Cutrofiano sorprende le biscegliesi e con una striscia di quattro punti consecutivi pareggia i conti. Ristabilita la parità, il terzo set diventa una vera e propria battaglia punto a punto decisiva per le sorti della gara. Il copione è lo stesso del set precedente, Star Volley riesce a guadagnare un leggero margine grazie agli strappi di capitan Haliti che riesce a dare il massimo vantaggio alle nerofucsia sul 14-19. Ancora una volta, le ospiti sembrano in grado di chiudere il set a proprio favore in virtù del +4 sul 18-22, ma le leccesi replicano l’ottimo finale del set precedente prolungando l’esito dello stesso ai vantaggi dove, però, è il collettivo biscegliese a prevalere per 24-26 riportandosi avanti nel punteggio. L’esito del terzo set è un duro colpo al morale delle ragazze di Cutrofiano ed indirizza l’incontro a favore delle biscegliesi, brave ad approfittare del momento di sbandamento delle rivali per inaugurare la quarta frazione con un roboante 4-14. Il timido tentativo di reazione delle padrone di casa è facilmente controllato dalle nerofucsia che mantengono il +10 fino al termine conquistando i tre punti grazie al definitivo 15-25.

I risultati del weekend consentono a Star Volley di salire a 32 punti in classifica ed agguantare il terzo posto in coabitazione con la Briolingerie Cerignola, ma con una partita in meno disputata. Sportilia invece resta inchiodata a quota 20 punti sempre con dieci lunghezze di margine sulla zona calda della graduatoria. Nel prossimo turno le ragazze di coach Nuzzi saranno chiamate ad un’altra sfida proibitiva sul campo della seconda forza del torneo, Francavilla, oggi vittoriosa per 0-3 sul parquet di Trani mentre Star Volley attenderà al PalaDolmen proprio le tranesi per un derby di enorme importanza per entrambe le squadre. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

