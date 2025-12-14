Serie B2: Lions Bisceglie di scena sul campo di Senigallia

Lions di scena a Senigallia per la 11ª giornata del girone D del campionato di Serie B2: palla a due alle ore 18 odierne, sul parquet del PalaPanzini.

Biscegliesi attesi dalla sfida dopo aver centrato il secondo colpo esterno stagionale, il collettivo di coach Vito Console va a caccia della settima vittoria consecutiva, la nona in totale, per proseguire la corsa nei quartieri alti della classifica.

Il successo casalingo contro Forlimpopoli ha confermato la solidità mentale e tecnica di un gruppo capace di alzare notevolmente l’intensità difensiva nei momenti chiave. La capacità di restare compatti e reagire con carattere sarà fondamentale anche in questa trasferta, su un campo storicamente impegnativo. Prosegue intanto con buoni segnali l’inserimento del nuovo innesto Dion Sheqiri, che sta gradualmente entrando nei meccanismi di squadra.

Di fronte ai Lions però, si pone Senigallia, team guidato da coach Petitto, che ha raccolto sei successi nelle prime dieci uscite stagionali. Quattro i giocatori in doppia cifra per media punti: il play-guardia William Clementi, con 15 punti di media, è il terminale offensivo principale, ben supportato dai lunghi Filippo Cicconi Massi e Diego Foglietti, oltre all’esperto esterno Fabio Giampieri. Sul parquet di casa, Senigallia ha ottenuto tre successi su quattro, cedendo solo nel derby con Civitanova.

La gara sarà diretta da Francesco Giardini di Pesaro e Andrea De Rosa di Vallefoglia.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI