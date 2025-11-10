Serie B2: Lions Bisceglie vincenti anche in trasferta, espugnata Gualdo Tadino / CLASSIFICA

Lions Bisceglie vincenti anche in trasferta: i nerazzurri si sbloccano anche lontano dal PalaPanunzio e sbancano Gualdo Tadino con il punteggio di di 83-69 nel match valido per la settima giornata del girone D di Serie B2.

Match equilibrato per larghi tratti, con i nerazzurri bravi a restare sempre agganciati alla partita. Primo allungo firmato dagli ospiti sull’8-14, poi la risposta dei padroni di casa che toccano il 25-19. Gualdo Tadinp riesce a chiudere avanti anche la terza frazione sul 53-47, ma l’ultimo quarto è tutto di marca biscegliese.

A cambiare il volto del match è Anibaldi, che infila quattro triple consecutive e ribalta il punteggio. Lo segue Festinese con due conclusioni pesanti che valgono il 57-68. Gogishvili firma il +13, poi ancora Festinese realizza il massimo vantaggio sul 57-73. Nel finale Gualdo Tadino si riavvicina fino al -9, ma ci pensa il capitano Leonardo Di Dio a chiudere definitivamente i giochi.

Ottimo successo dunque per i nerazzurri, che adesso guardano con fiducia ai prossimi impegni vista la grande forma dimostrata nelle ultime settimane. (Credit: Cristina Pellegrini)

Gualdo Tadino-Lions Bisceglie 69-83

Gualdo Tadino: Argalia 18, Cola 6, Vukobrat 14, Amorelli 9, Berardi 19, Filahi 3, Mitov, Filippo Marini, Bordicchia. N.e.: Leonardo Marini, Ardenti, Cello All.: Paleco.

Lions Bisceglie: Montanari 14, Di Dio 8, Anibaldi 20, Tartaglia 11, Gueye 9, Festinese 17, Gogishvili 4, Spernanzoni. N.e.: Giovinazzo. All.: Console.

Arbitri: Desideri di Viterbo, Boldrini di Fabriano (Ancona).

Parziali: 16-16; 38-34; 53-50.

Note: usciti per cinque falli Filahi, Gogishvili, Mitov.

Tiri da due: Gualdo Tadino 14/33, Bisceglie 15/37.

Tiri da tre: Gualdo Tadino 7/19, Bisceglie 14/35.

Liberi: Gualdo Tadino 20/26, Bisceglie 11/15.

Rimbalzi: Gualdo Tadino 32, Bisceglie 47.

Assist: Gualdo Tadino 13, Bisceglie 21.