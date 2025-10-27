Serie B2: Lions Bisceglie travolgono Vasto e cancellano la penalizzazione / CLASSIFICA

I Lions Bisceglie travolgono Vasto con un netto 83-62 nella gara disputata ieri al PalaPanunzio di Molfetta per il quinto turno del girone D di Serie B2.

Una prestazione autoritaria quella offerta dai ragazzi di coach Vito Console, che permette ai nerazzurri di ottenere la terza vittoria stagionale e, soprattutto, di salire a 1 punto in classifica, dopo aver annullato la penalizzazione di -5 inflitta a inizio stagione. I biscegliesi hanno imposto sin da subito ritmo e intensità, gestendo il match con sicurezza per tutti i 40 minuti e confermando l’ottimo rendimento fra le mura amiche.

Contesa mai in discussione, seppur gli ospiti abbiano toccato il +6 in avvio: Lions già avanti 23-20 a fine primo quarto e nerazzurri scatenati nel periodo successivo, in cui annichiliscono gli ospiti con un 19-7 parziale che porta il punteggio sul 42-27 all’intervallo lungo. Nella ripresa Di Dio e compagni toccano addirittura il +33, prima di accomodarsi sulle ventuno lunghezze di distanza finali.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI

Lions Bisceglie-Vasto 83-62

Lions Bisceglie: Montanari 16, Di Dio 16, Anibaldi 6, Tartaglia 18, Festinese 9, Gueye 12, Spernanzoni 6, Giovinazzo, Di Lollo Capurso, D’Orsi. N.e.: Gentile, Del Rosso. All.: Console.

Vasto: Laffitte 20, Buscaroli 6, Massotti, Mascoli 11, Oluic 10, Peluso 10, Gatta 5, Frigerio. N.e.: Spadaccini, Di Minni. All.: Cazzorla.

Arbitri: Mogavero di Bellizzi (Salerno), Perrelli di Napoli.

Parziali: 23-20; 42-27; 59-40.

Note: nessun uscito per cinque falli.

Tiri da due: Bisceglie 28/44. Vasto 14/36.

Tiri da tre: Bisceglie 7/22, Vasto 9/32.

Liberi: Bisceglie 6/6, Vasto 7/10.

Rimbalzi: Bisceglie 46, Vasto 26.

Assist: Bisceglie 18, Vasto 14.