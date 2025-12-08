Serie B2: Lions Bisceglie superano Forlimpopoli in rimonta, è la sesta vittoria di fila / CLASSIFICA

I Lions Bisceglie superano Forlimpopoli 76-67 al PalaPanunzio di Molfetta, centrando la sesta vittoria consecutiva nella gara valida per la 11ª giornata del girone D di Serie B2. I nerazzurri, inizialmente in difficoltà, hanno saputo ribaltare la sfida con un grande ultimo quarto.

Avvio contratto per i ragazzi di coach Vito Console, sorpresi dall’aggressività degli ospiti che partono meglio e chiudono avanti il primo quarto sul 15-20. Bisceglie reagisce nel secondo periodo con maggiore intensità difensiva, riducendo lo svantaggio fino al 35-36 dell’intervallo, ma è nel finale che cambia la partita: trascinati da Di Dio, autore di una prova da 22 punti, e Gogishvili, che ne mette a segno 20, i Lions aumentano ritmo e precisione, piazzando un parziale decisivo nell’ultimo quarto che consente di chiudere il match in controllo. Ottava vittoria dunque nelle dieci giornate giocate per un gruppo sempre più solido e maturo e che adesso punta ai vertici della classifica di campionato.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI

Lions Bisceglie: Montanari 8, Di Dio 22, Anibaldi 13, Festinese 7, Gueye 4, Gogishvili 20, Tartaglia 2, Sheqiri. N.e.: Spernanzoni, Del Rosso, Di Lollo Capurso, Gentile. All. Console.

Forlimpopoli: Ruscelli 8, L. Brighi 2, A. Brighi 11, Fin 5, J. Bracci 10, Benzoni 14, Vico 8, Sampieri 5, M. Bracci 4, Giudici. All. Tumidei.

Arbitri: Galieri (Campobasso), Candeloro (Chieti).

Parziali: 15-20, 35-36, 49-51, 76-67.

Note: usc. 5 falli: Fin.

Tiri da due: Bisceglie 13/32; Forlimpopoli 17/32.

Tiri da tre: Bisceglie 10/22; Forlimpopoli 8/22.

Liberi: Bisceglie 20/23; Forlimpopoli 9/11.

Rimbalzi: Bisceglie 31; Forlimpopoli 33.

Assist: Bisceglie 8; Forlimpopoli 9.