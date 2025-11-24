Serie B2: Lions Bisceglie stendono Bramante Pesaro, sesta vittoria stagionale / CLASSIFICA

I Lions Bisceglie stendono il Bramante Pesaro e centrano la sesta vittoria stagionale. Al PalaPanunzio di Molfetta, nella gara valida per l’ottava giornata del girone D del campionato di Serie B2, la formazione allenata da coach Vito Console si impone con autorità con il risultato di 72-57 e conferma l’imbattibilità casalinga. Decisiva una prestazione difensiva di grande intensità, che ha concesso appena 57 punti agli ospiti, nonostante le condizioni fisiche non ottimali di alcuni protagonisti, tra cui Gueye, recuperato in extremis.

Nel secondo quarto i nerazzurri trovano il primo allungo, con un break costruito da Anibaldi, Festinese e Montanari, trovando il +12. Il Bramante prova a rientrare e torna addirittura sul -3, ma Tartaglia e Spernanzoni spingono Bisceglie prima alla doppia cifra di distanza all’intervallo lungo, e poi fino al +22 al rientro degli spogliatoi che, difatti, sancisce la vittoria nerazzurra. Quattro uomini in doppia cifra e 15 assist complessivi certificano la solidità del gruppo, che gestisce fino al +15 finale e sale a quota 6 successi stagionali e continua così a scalare la classifica.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI

Lions Bisceglie-Bramante Pesaro 72-57

Lions Bisceglie: Tartaglia 16, Montanari 14, Di Dio 10, Anibaldi 10, Spernanzoni 9, Gogishvili 6, Gueye 4, Festinese 2, Giovinazzo 1, De Feudis, D’Orsi. N.e.: Gentile. All.: Console.

Bramante Pesaro: Filtness 12, Panichi 11, Mari 8, Ferri 6, Nicolini 6, Centis 5, Crescenzi 3, Ricci 2, Albani 2, Pozzolesi 2. All.: Nicolini.

Arbitri: Martini (Mosciano Sant’Angelo), Casacca (Giulianova)

Parziali: 19-13, 39-29, 57-38

Note: uscito per 5 falli Ferri.

Tiri da due: Bisceglie 19/29, Pesaro 16/27.

Tiri da tre: Bisceglie 9/22, Pesaro 5/22.

Liberi: Bisceglie 7/10, Pesaro 10/17.

Rimbalzi: Bisceglie 24, Pesaro 32.

Assist: Bisceglie 15, Pesaro 8.