Serie B2: Lions Bisceglie in cerca di riscatto nel derby con Canosa

Lions Bisceglie in cerca di riscatto nel terzo turno del girone D del campionato di Serie B2, un match in cui i nerazzurri vogliono vincere per dimenticarsi del brusco k.o. sul parquet di Civitanova del weekend scorso. Ad attendere i Lions al PalaPanunzio di Molfetta, ore 19:00, ci sarà il Canusium Basket nell’unico derby del raggruppamento D per la formazione di casa.

I guai fisici che hanno toccato diversi componenti del roster biscegliese, come Anibaldi, non hanno certo favorito il rendimento del team nostrano, ma la squadra va a caccia di solidità e concretezza e non vuole cercare scusanti. Reduci da una vittoria e un pareggio nelle prime due uscite, il Canosa è una formazione temibile, che conosce anche i nerazzurri in virtù della presenza di due tecnici ex-Lions nel proprio staff: l’head coach Valerio Corvino e l’assistente Niki Ceci. La sfida sarà diretta da Emanuele Di Carlo e Cristian Pratola de L’Aquila. (credit foto: Cristina Pellegrini)