Serie B2: Lions Bisceglie impegnati a Reggio Calabria nell’infrasettimanale

Lions Bisceglie impegnati sul parquet di Reggio Calabria, il PalaCalafiore, per il turno infrasettimanale, valido per il 10° turno della fase Play-in Gold del campionato di Serie B2; in cui i nerazzurri cercheranno di bissare il successo contro Piazza Armerina dell’ultimo match e centrare un altra importante vittoria in chiave play-off.

Gli uomini di Saputo arrivano da una brillante vittoria contro un avversario di spessore e dunque viaggiano sulle ali di un ritrovato entusiasmo, che permette a Dip e compagni di guadare con ottimismo al finale della seconda fase di campionato; nonostante le indisponibilità che gravano sul roster biscegliese come quella di Luca Colombo.

Ad ospitare i nerazzurri sarà un avversario ferito nell’orgoglio, perché Reggio Calabria arriva da una dolorosa sconfitta a domicilio dell’Adria Bari, che complica molto la classifica e il morale dei padroni di casa; adesso attesi ad una reazione contro i Lions, che invece devono puntare sull’inerzia del campionato e confermarsi per rimanere ai vertici della classifica.

L’incontro sarà diretto da Antonio Caputo di Lamezia Terme (Catanzaro) e Giorgio Loccisano di Cosenza.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI