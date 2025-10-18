Serie B2: Lions Bisceglie impegnati sul parquet di Jesi per la quarta giornata

Lions Bisceglie impegnati sul parquet del PalaTriccoli di Jesi quest’oggi alle ore 21:00 per la quarta giornata del girone D del campionato di Serie B2, in cui i nerazzurri cercano continuità dopo la bella affermazione ai danni di Canosa di settimana scorsa.

I nerazzurri hanno dato prova in questo avvio di una grande tenacia difensiva, che fa degli uomini di coach Console una delle formazioni più solide del torneo in quella metà campo. Adesso la sfida per la formazione biscegliese sarà quella di trovare il giusto assetto anche in attacco, per poter finalmente sfoderare al massimo le proprie potenzialità.

La formazione padrona di casa, allenata dall’ex Domenico Sorgentone, ha cominciato in maniera negativa la propria stagione, con due k.o. e una sola vittoria, ma può contare su un roster profondo e qualitativo, in grando di impensierire gli ospiti: fra gli altri il pivot lituano Benas Bagdonavicius, l’ala grande Mario Mancini, l’ala piccola Dario Mazzantini e l’esterno Samuel Ogiemwonyi.

il match del PalaTriccoli sarà diretto da Valentino Antonelli di Assisi (Perugia) e Francesco Virgili di Porto Sant’Elpidio (Fermo).

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI.